محاكمة أميركية تختبر مسؤولية "ميتا" و"يوتيوب" عن إدمان الأطفال على وسائل التواصل

اختُتمت في مدينة لوس أنجليس الأميركية مرافعات أول محاكمة أمام هيئة محلفين تتناول الأضرار المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، في قضية قد تمهّد لسلسلة دعاوى أوسع ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتتمحور القضية حول شابة أميركية تبلغ 20 عامًا تُعرَف بالأحرف KGM، تقول إن استخدامها المبكر لمنصتي "إنستغرام" و"يوتيوب" أدى إلى تدهور صحتها النفسية خلال طفولتها. ووفق إفادتها أمام المحكمة، بدأت استخدام "يوتيوب" في سن ست سنوات و"إنستغرام" في سن تسع، قبل أن تعاني الاكتئاب وسلوك إيذاء النفس وهي في العاشرة.

وأمام المحكمة العليا في لوس أنجليس، دفع محامو المدعية بأن منصات التواصل صُمِّمت بخصائص تجعل استخدامها إدمانيًا، مثل التمرير اللانهائي للفيديوهات والتشغيل التلقائي، إلى جانب أزرار الإعجاب والفلاتر الجمالية التي قالوا إنها تؤثر في صورة المراهقين عن أنفسهم.

وشهدت المحاكمة، التي استمرت ستة أسابيع، حضور عدد من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا، بينهم الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، ورئيس "إنستغرام" آدم موسيري، ونائب رئيس الهندسة في "يوتيوب" كريستوس غودرو، إضافة إلى خبراء نفسيين ومبلغين عن مخالفات.

وقدم محامو المدعية وثائق داخلية من الشركتين، أظهرت أن بعض الموظفين عبّروا سابقًا عن قلقهم من طبيعة المنصات. وفي إحدى الرسائل الإلكترونية داخل "ميتا" عام 2020، شبّه موظفون "إنستغرام" بالمخدرات، بينما وصف آخرون منصات التواصل بأنها أشبه بالمقامرة بسبب آليات المكافأة الرقمية التي تدفع المستخدمين للاستمرار.

كما كشفت وثائق من "يوتيوب" تساؤلات داخلية حول كيفية قياس تأثير المنصة على رفاه المستخدمين، مع إقرار بأن الشركة لا تملك نظامًا واضحًا لذلك.

في المقابل، نفت "ميتا" و"يوتيوب" الاتهامات، مؤكّدتين أن منصاتهما آمنة لغالبية المستخدمين. وقال متحدث باسم "يوتيوب" إن توفير تجربة أكثر أمانًا وصحة للشباب يمثل أولوية للشركة، بينما اعتبرت "ميتا" أن مشكلات المدعية النفسية تعود أساسًا إلى ظروفها العائلية الصعبة.

وأشار محامو الشركتين إلى سجلات طبية سابقة تحدثت عن توتر شديد في علاقة الشابة بوالدتها، معتبرين أن تلك العوامل تفسر معاناتها النفسية أكثر من استخدام وسائل التواصل.

وتُعد هذه القضية الأولى ضمن مجموعة دعاوى موحّدة ضد شركات "ميتا" و"تيك توك" و"يوتيوب" و"سناب"، رفعها أكثر من 1600 مدعٍ بينهم مئات العائلات ومناطق تعليمية. وكانت "تيك توك" و"سناب" قد توصلتا إلى تسوية مع المدعية قبل بدء المحاكمة.

ومن المقرر أن تبدأ هيئة المحلفين مداولاتها الجمعة، في قضية قد تحدد اتجاه الأحكام المستقبلية في عشرات القضايا المماثلة المنتظر نظرها خلال الأعوام المقبلة.

ويأمل محامو المدعين أنه في حال إدانة الشركات بالإهمال، قد تواجه غرامات مالية كبيرة وربما تضطر إلى تعديل خصائص أساسية في تصميم منصاتها.