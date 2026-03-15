محاكمة أميركية: هل تصمّم منصات التواصل ميزات إدمانيّة للمستخدمين؟

تواجه شركتا "ميتا" و"غوغل" تدقيقًا قضائيًا متزايدًا في الولايات المتحدة بشأن تصميم بعض خصائص منصاتهما الرقمية، بعدما أصبحت عناصر مثل التمرير اللانهائي وتشغيل الفيديو التلقائي والإشعارات المستمرة محور قضية تتهم الشركات بإلحاق أضرار نفسية بالمستخدمين، خصوصًا الأطفال.

وجاء ذلك خلال محاكمة استمرت ستة أسابيع في مدينة لوس أنجليس، حيث عرض الادعاء مرافعاته الختامية هذا الأسبوع، متهمًا منصات التواصل الاجتماعي باستخدام آليات تصميم تحفّز الدماغ وتدفع المستخدمين إلى البقاء لفترات أطول على التطبيقات.

وقارن المدّعون القضية بدعاوى التسعينيات ضد شركات التبغ، معتبرين أن الشركات التقنية استغلت المعرفة السلوكية لتعزيز الاستخدام المكثف.

ويتمثل أحد أبرز هذه العناصر في خاصية "التمرير اللانهائي"، التي تتيح للمستخدم مواصلة تصفح المحتوى دون نهاية واضحة. ويقول خبراء إن هذه الآلية تعتمد على وعد دائم بظهور محتوى جديد وجذاب، ما يدفع المستخدم إلى الاستمرار في التصفح بحثًا عن مكافأة ذهنية سريعة.

وكشفت وثائق داخلية عُرضت خلال المحاكمة أن بعض موظفي "ميتا" عبّروا في السابق عن قلقهم من ارتفاع ما سموه "تحمّل المكافأة" لدى المستخدمين، في إشارة إلى الحاجة المتزايدة لمحتوى جديد للحصول على الشعور نفسه بالمتعة.

كما ركزت المرافعات على ميزة تشغيل الفيديو التلقائي، المنتشرة في منصات مثل "يوتيوب" و"إنستغرام"، والتي تؤدي إلى بدء تشغيل المقاطع تلقائيًا دون تدخل المستخدم. ويقول خبراء إن هذه التقنية تستفيد من ميل الإنسان الفطري لمتابعة المشهد لفهم ما يحدث، ما يزيد مدة المشاهدة ويعزز عائدات الإعلانات.

وتشمل الآليات الأخرى الإشعارات والإعجابات، التي تُعدّ عناصر أساسية في تصميم منصات التواصل الاجتماعي. ويرى مختصون في علم النفس السلوكي أن التفاعل عبر "الإعجابات" يمنح المستخدم إحساسًا بالمكافأة نتيجة إفراز مواد كيميائية في الدماغ مرتبطة بالشعور بالمتعة.

ومع ذلك، يشير بعض الباحثين إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا يرقى في معظم الحالات إلى مستوى الإدمان السريري، بل يقع غالبًا ضمن أنماط الاستخدام الاعتيادي أو الإشكالي، التي قد تؤثر في الإنتاجية والعلاقات الاجتماعية من دون أن تتحول بالضرورة إلى إدمان حقيقي.

من جهتها، دافعت "ميتا" عن منصاتها، مؤكدة أن توفير تجربة "أكثر أمانًا وصحة للشباب" يشكل جزءًا أساسيًا من عملها. كما شدد الرئيس التنفيذي لـ"إنستغرام"، آدم موسيري، خلال شهادته أمام المحكمة، على أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست "مسببة للإدمان سريريًا"، مشبهًا تعلق المستخدمين بها بتعلقهم ببرنامج تلفزيوني جذاب.

وبدأت هيئة المحلفين في لوس أنجليس مداولاتها الجمعة، في قضية يُتوقع أن يكون لقرارها تأثير واسع في تحديد مدى مسؤولية شركات التكنولوجيا عن تصميم منصاتها الرقمية.