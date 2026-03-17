الحرب على إيران: آلاف الفيديوهات المزيفة بالذكاء الاصطناعي تربك المشهد الرقمي

أدت موجة واسعة من الصور ومقاطع الفيديو المزيفة المُولّدة بالذكاء الاصطناعي إلى إرباك المشهد المعلوماتي للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع انتشار محتوى مضلل على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت مراجعة صحيفة نيويورك تايمز لبيانات رقمية أن أكثر من 110 مواد بصرية مزيفة جرى تداولها خلال أسبوعين فقط، شملت مشاهد لانفجارات مدمرة ومدن مدمرة وهجمات عسكرية لم تحدث في الواقع.

وحصدت هذه المواد ملايين المشاهدات على منصات مثل "إكس" و"تيك توك" و"فيسبوك"، إضافة إلى انتشارها في تطبيقات المراسلة الخاصة، ما زاد من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمفبرك.

وتغطي هذه المقاطع المزيفة مختلف جوانب الصراع، من تصوير هجمات صاروخية وهمية إلى مشاهد لجنود ومدنيين في حالات هلع أو دمار واسع، في حين اتسمت اللقطات الحقيقية عادة بطابع أقل درامية.

ويرى خبراء أن التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي أتاح إنتاج محتوى بصري واقعي بتكلفة منخفضة، ما جعل تضليل الجمهور أسهل من أي وقت مضى، خاصة في نزاع متعدد الجبهات.

وأشارت تحليلات إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا المحتوى يحمل "روايات مؤيدة لإيران"، ويهدف إلى تضخيم حجم الدمار وإظهار تفوق عسكري غير دقيق، في إطار ما يُعد استخدامًا جديدًا للأدوات الرقمية في الحرب المعلوماتية، بحسب تقرير الصحيفة.

ومن بين الأمثلة البارزة، مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يُظهر قصفًا مكثفًا لمدينة تل أبيب، تبيّن لاحقًا أنه مُنشأ بالذكاء الاصطناعي، حيث احتوى على عناصر غير واقعية مثل تفاصيل بصرية متكررة أو غير منطقية.

كما ساهمت هذه المواد في تأجيج جدل سياسي وإعلامي، مثل الادعاءات حول استهداف حاملة طائرات أميركية، قبل أن تدعي الولايات المتحدة عدم وقوع أي أضرار.

وفي المقابل، تُظهر مقاطع الفيديو الحقيقية للحرب عادة مشاهد أقل وضوحًا أو مأخوذة من مسافات بعيدة، مع انفجارات محدودة مقارنة بالمشاهد المبالغ فيها التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويرى مختصون أن هذا النوع من المحتوى يخلق "واقعًا بديلًا" أكثر جذبًا لمستخدمي المنصات الرقمية، ما يعزز انتشاره وتأثيره.

ورغم وجود علامات مائية تقنية يمكن أن تكشف المحتوى المزيف، فإنها غالبًا ما تُزال أو تُخفى، فيما لا تزال استجابة منصات التواصل محدودة في مواجهة انتشار هذه الظاهرة.

ويحذر خبراء من أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا السياق لم يعد مجرد ظاهرة تقنية، بل تحول إلى أداة ضمن أدوات الصراع، تُستخدم للتأثير على الرأي العام وتوجيه السرديات المرتبطة بالحرب.