إدانة "ميتا" وتغريمها 375 مليون دولار في قضية استغلال أطفال

قضت هيئة محلفين في ولاية نيو مكسيكو الأميركية بتغريم شركة "ميتا" 375 مليون دولار، بعد إدانتها بتضليل المستخدمين بشأن سلامة منصاتها والمساهمة في تعريض أطفال لمخاطر، بينها الاستغلال الجنسي.

ويعد هذا الحكم الأول من نوعه الذي يحمّل الشركة مسؤولية قانونية مباشرة عن أفعال وقعت عبر منصاتها، في سابقة قد تفتح الباب أمام دعاوى مماثلة.

وخلصت المحكمة إلى أن "ميتا" انتهكت قوانين حماية المستهلك في الولاية، بعدما تبين أنها كانت على علم بالمخاطر التي تواجه المستخدمين، خصوصًا القاصرين، لكنها لم تتخذ إجراءات كافية للحد منها.

واستندت القضية إلى دعوى رفعتها سلطات نيو مكسيكو في كانون الأول/ديسمبر 2023، عقب تحقيقات كشفت استخدام منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" في أنشطة مرتبطة بالاتجار الجنسي بالأطفال.

وخلال المحاكمة، عُرضت أدلة تفيد بأن خصائص في تصميم المنصات، مثل التشفير في خدمة الرسائل، أعاقت تتبع الجرائم، فيما أشار محققون إلى أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في مراقبة المحتوى أدى إلى تقارير غير دقيقة أعاقت عمل جهات إنفاذ القانون.

في المقابل، أعلنت "ميتا" رفضها للحكم، مؤكدة عزمها استئنافه، ومشددة على أنها تستثمر مليارات الدولارات في تطوير أدوات لحماية المستخدمين، لا سيما القاصرين.

ومن المقرر أن تدخل القضية مرحلة جديدة في 4 أيار/مايو، حيث تسعى السلطات إلى فرض عقوبات إضافية وإجبار الشركة على إدخال تغييرات جوهرية على منصاتها لتعزيز حماية الأطفال.