"أكذب كاذب في العالم": هكذا سخرت وسائل إعلام إيرانية من ترامب

سخرت صحف إيرانية من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول مفاوضات مع طهران، ووصفتها بالأكاذيب، ناشرة رسوما كاريكاتورية له كبينوكيو، بينما نفت إيران أي محادثات، واتهمته بمحاولة تهدئة الأسواق وخفض أسعار النفط وسط تصاعد الحرب والتوترات الإقليمية.

سخرت صحف إيرانية، الأربعاء، مما وصفتها بأنها "أكاذيب" الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن مفاوضات دبلوماسية جارية لإنهاء الحرب، ونشرت صورا كاريكاتورية له على هيئة بينوكيو الشخصية المعروفة بالكذب في أفلام الرسوم المتحركة.

ونشرت صحيفة "جوان" المحافظة على صفحتها الأولى صورة كاريكاتورية لترامب بأنف طويل يخيّم على خريطة مضيق هرمز، تحت عنوان "أكذب كاذب في العالم، وعديمُ الشرف".

الإثنين، وقبل ساعات فقط من انتهاء مهلة حددها لإيران التي هددها بشن ضربات على محطات طاقة إذا لم تفتح المضيق الإستراتيجي، أعلن الرئيس الأميركي بشكل مفاجئ عن إجراء محادثات مع طهران. ونفت السلطات الإيرانية وجود أي مفاوضات، سواء مباشرة أو غير مباشرة.

(Getty Images)

واتهمت صحيفة "جوان" ترامب بالكذب لتهدئة الأسواق، وخفض أسعار النفط التي ارتفعت بشكل حاد منذ بدء الأعمال الحربية مع إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير.

وذكرت الصحيفة أن منذ نفي إيران وجود مفاوضات "عادت أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع مجددا"، مشبّهة ترامب بـ"مقامر يمر بسلسلة خسائر" في حرب كان يعتقد أنه قادر على حسمها بسرعة وكأنها لعبة بوكر.

بدورها سخرت وكالة أنباء "تسنيم" من ترامب إذ نشرت صورا له بشعر أشعث، وملامح توحي بالهزيمة.

وكتبت صحيفة "صبح نو" (صباح جديد) في عنوانها "سياسة الأكاذيب"، مكررة ردود فعل وتعليقات أخرى في وسائل الإعلام الإيرانية.

(Getty Images)

كما سخر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية من ترامب في مقطع مصور بثه التلفزيون الرسمي على نطاق واسع، قائلا إن الرئيس الأميركي "يتفاوض مع نفسه".

والأربعاء، خصصت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) مقالا لإبراهيم ذو الفقاري، المتحدث الذي يظهر باستمرار على شاشات التلفزيون ويوصف بأنه "ظاهرة حربية".

ووسط تحذيرات باللغة الفارسية موجهة إلى "العدو" وقوائم بإنجازات إيران العسكرية، يتنقل ذو الفقاري أحيانا بين العربية والعبرية وحتى الإنكليزية.

وخلال الأيام الأخيرة أثار ذو الفقاري اهتماما لافتا بتعديله إحدى العبارات المميزة لترامب إلى "ترامب، أنت مطرود!".