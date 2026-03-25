"العربي 2" تطلق هويتها البصرية الجديدة

أطلقت قناة "العربي 2" هويتها البصرية الجديدة، في خطوة تعكس توجهها نحو تطوير تجربتها الإعلامية وتعزيز حضورها في المشهد البصري العربي، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام واحتياجات الجمهور.

تأتي هذه الخطوة امتدادًا لمسيرة القناة التي رسخت مكانتها كمنصة تقدم محتوى تثقيفيًا يعبر عن تنوع وثراء الهوية العربية، حيث تم تصميم الهوية ضمن قالب بصري أكثر حداثة ووضوحًا، يعكس شعار القناة "ألوان الحياة" ويترجمه بصريًا في مختلف عناصرها.

وتشمل الهوية الجديدة تحديثًا شاملًا لعناصر التصميم البصري، من الشعار والألوان المتعددة المتناسقة مع طبيعة كل برنامج، إلى الحزم الجرافيكية والفواصل البصرية، بما يعزز من وضوح الشاشة وسلاسة تجربة المشاهدة، ويمنح القناة طابعًا أكثر حيوية.

وقال مدير إدارة الإبداع والإنتاج والتشغيل نبراس حميد: "إطلاق الهوية الجديدة لقناة العربي 2 يجسد رؤيتنا لقناة تتجدد بثقة، منطلقة من جذورها الثقافية وموروثها الغني، ومتصلة في الوقت نفسه بروح الحاضر ومتغيراته. أردنا لهذه الهوية أن تكون ترجمة عصرية لأصالة المضمون وثراء الانتماء، ضمن تجربة بصرية أكثر حيوية ووضوحًا وقربًا من الجمهور. إنها هوية تعتز بثقافتنا، وتعيد تقديمها بلغة حديثة، بما يعزز حضور القناة ويمنحها شخصية أكثر تميزًا وتأثيرًا في المشهد الإعلامي".

من جهته، أكد المدير التنفيذي لقناة العربي 2 إلياس خوري أن إطلاق الهوية الجديدة يأتي في لحظة إقليمية دقيقة، مشددًا على أهمية الاستمرار والتجدد رغم التحديات،

وقال خوري: "نؤمن في العربي 2 بأن دور الإعلام لا يتوقف عند نقل الواقع فحسب، بل يمتد إلى الإسهام في استمرارية الحياة. إطلاق هذه الهوية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة هو رسالة تحدٍّ كما هو اعتراف بأن الثقافة خط دفاع ضروري، وحاجة إنسانية ملحة".

وعن خطط القناة أضاف: "إضافة إلى البرامج التي أطلقناها في شبكة الخريف، سنطلق برنامجين جديدين بالتزامن مع تجديد الهوية البصرية، بما يضيف تنوعًا جديدًا إلى محتوانا. هدفنا الأسمى دائمًا هو أن يجد المشاهد العربي، أيًّا كانت اهتماماته، ما يرضي ذائقته".

وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية القناة الرامية إلى تطوير أدواتها البصرية والتقنية، بما يعزز من جودة المحتوى المقدَّم ويواكب تطلعات جمهورها في مختلف أنحاء العالم العربي، ضمن تجربة مشاهدة متكاملة تجمع بين العمق الثقافي والطرح العصري.