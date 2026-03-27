تحقيق أوروبي مع "سناب شات" بشبهة تعريض الأطفال للاستغلال الجنسي

أعلنت المفوضية الأوروبية فتح تحقيق رسمي بحق تطبيق "سناب شات"، على خلفية مخاوف من تعريض الأطفال لمخاطر الاستدراج والاستغلال الجنسي عبر المنصة.

وأوضحت المفوضية أن التحقيق يأتي ضمن إطار قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى شبهات بأن التطبيق يتيح إساءة استخدام خدماته من قبل بالغين ينتحلون صفة قاصرين لاستهداف الأطفال بأنشطة غير قانونية.

كما أعربت الجهات التنظيمية عن قلقها من دور التطبيق في تسهيل الوصول إلى معلومات حول مواد محظورة أو مقيّدة بالعمر، مثل المخدرات والكحول والسجائر الإلكترونية.

ويحظى "سناب شات" بانتشار واسع بين فئة الشباب في أوروبا، إذ يستخدمه ملايين المراهقين، رغم أن شروطه تنص على حد أدنى للعمر يبلغ 13 عامًا، وهو ما ترى السلطات أنه لا يُطبّق بفعالية.

وأشارت المفوضية إلى أن أدوات حماية الخصوصية والإبلاغ عن المحتوى غير القانوني داخل التطبيق لا تزال غير كافية أو سهلة الاستخدام، ما يزيد من المخاطر على المستخدمين القاصرين.

وفي حال ثبوت المخالفات، قد تُلزم السلطات الشركة باتخاذ إجراءات وقائية فورية، تشمل تعزيز أنظمة التحقق من العمر وتحسين أدوات السلامة.

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية فتح تحقيقات موازية مع أربعة مواقع إباحية، متهمة إياها بعدم منع القاصرين من الوصول إلى محتوى للبالغين، وهو ما اعتبرته خطرًا على الصحة النفسية وتكوين التصورات لدى الأطفال.

وقد تواجه هذه المنصات غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية إذا ثبتت المخالفات، في إطار تشديد أوروبي متزايد على حماية القاصرين في الفضاء الرقمي.