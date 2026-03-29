لندن تتجه لحظر خصائص إدمانية في وسائل التواصل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنّ حكومته قد تتخذ إجراءات للحد من الخصائص الإدمانية في منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنّ بعض هذه الممارسات "لا ينبغي السماح بها".

وأوضح ستارمر أنّ الحكومة "ستضطر إلى التحرك" إزاء الخوارزميات التي تدفع الأطفال والمراهقين إلى قضاء وقت أطول على التطبيقات، مثل خاصية التمرير المستمر أو أنظمة "التفاعل اليومي" التي تشجع الاستخدام المتكرر.

وجاءت تصريحات ستارمر في أقوى موقف له حتى الآن بشأن تنظيم عمل شركات التكنولوجيا، مشيرًا إلى أنّ الوضع الحالي "لن يستمر"، وأنّ التغييرات باتت حتمية لحماية الأجيال الشابة.

من جانبها، قالت وزيرة التعليم البريطانية بريدجيت فيليبسون إن منصات التواصل "مصممة لجذب انتباه المستخدمين والإبقاء عليهم"، مؤكدةً أنّ الحكومة تدرس بشكل موسع تأثير هذه الخصائص على الأطفال، خصوصًا في مراحل النمو.

وتأتي هذه المواقف في أعقاب حكم قضائي في الولايات المتحدة حمّل شركتي "ميتا" و"غوغل" مسؤولية الإضرار بمستخدمة منذ طفولتها نتيجة إدمان وسائل التواصل، مع فرض تعويضات مالية، في قضية قد تؤثر على السياسات التنظيمية عالميًا.

وتبحث الحكومة البريطانية حاليًا عدة خيارات ضمن مشاورات عامة، تشمل فرض قيود على الخوارزميات الموجهة للأطفال، أو تحديد سن أدنى لاستخدام المنصات، أو حتى حظر استخدامها لمن هم دون 16 عامًا، على غرار ما طُبّق في أستراليا.

وفي إطار هذه المشاورات، سيشارك مئات المراهقين في تجارب عملية تشمل تعطيل تطبيقات التواصل أو فرض قيود زمنية عليها، لمحاكاة سيناريوهات تنظيمية محتملة.

وأشارت الحكومة إلى أنّ نحو 300 مراهق من مختلف أنحاء المملكة المتحدة سيخضعون لهذه التجارب، فيما تلقّت المشاورات أكثر من 30,000 رد من الأهالي والأطفال، على أن تُختتم في 26 أيار/مايو المقبل.