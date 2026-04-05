"العربي 2" تطلق "العربي تك" لتبسيط التكنولوجيا ومواكبة عصر الذكاء الاصطناعي

أعلنت قناة "العربي 2" إطلاق برنامجها الأسبوعي الجديد "العربي تك"، في إطار توجه القناة نحو تقديم محتوى يواكب التحولات الرقمية المتسارعة، ويساعد الجمهور العربي على فهم التكنولوجيا وتأثيراتها المتزايدة في الحياة اليومية.

يقدم البرنامج أربع فقرات رئيسية تجمع بين الأخبار التقنية غير المتوقعة، وربط الابتكارات التكنولوجية بالاستخدامات اليومية، إضافة إلى فقرة "نحن والـAI" التي تقدم حوارًا وتحديًا تفاعليًا بين العنصر البشري والبوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي "الخوارزمي". كما يتضمن البرنامج فقرة مخصصة لصناع المحتوى وعالم الألعاب الإلكترونية، في طرح يجمع بين المعرفة التقنية والترفيه.

وفي هذا السياق، صرّح مدير البرامج في قناة "العربي 2" محمد أسامة بأن "البرنامج يأتي ضمن خطط التجديد في الشكل والمضمون، التي تسعى إلى تقديم شبكة برامجية متوازنة ذات توجه عصري"، وأضاف أن "العربي تك" يُعدّ امتدادًا لمسيرة القناة في تقديم قوالب برامجية مبتكرة، حيث يهدف البرنامج إلى كسر جمود المفاهيم التقنية العميقة ومناقشتها بأسلوب مبسط وأسئلة قريبة من الجمهور.

من جهته، أكد مقدم البرنامج الإعلامي أمين بن حمزة أن "العربي تك" يسعى إلى تبسيط المعلومات التكنولوجية المعقدة لتكون قريبة ومفهومة للجميع، واعتبر أن "البرنامج بمثابة رحلة ستأخذ المشاهدين في تجربة تفاعلية تجمع بين تحديات الذكاء الاصطناعي والرياضات الإلكترونية، لنكتشف معًا كيف أصبحت التكنولوجيا شريكًا أساسيًا في قراراتنا اليومية".

يُعرض برنامج "العربي تك" كل أحد عند الساعة 20:30 على شاشة "العربي 2"، كما تتوفر الحلقات بعد بثها عبر تطبيق "العربي بلس".