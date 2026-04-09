موظف سابق في "ميتا" يسرّب آلاف الصور الخاصة لمستخدمي "فيسبوك"

كشفت تقارير إعلامية عن تورط موظف سابق في شركة "ميتا" بسرقة أكثر من 30 ألف صورة خاصة من حسابات مستخدمي منصة "فيسبوك"، بعد تطوير أداة تقنية مكّنته من تجاوز القيود الأمنية المفروضة على الوصول إلى هذا النوع من البيانات.

وبحسب ما أوردته صحيفة "غارديان"، فقد تمكّن الموظف من تحميل الصور بشكل غير قانوني قبل مغادرته الشركة، ما دفع "ميتا" إلى إحالة القضية إلى السلطات البريطانية، نظرًا إلى إقامة المتهم في لندن وعمله سابقًا ضمن فرع الشركة هناك.

وأفادت الشركة بأنها أبلغت المستخدمين المتضررين فور اكتشاف الحادثة، فيما باشرت وحدة الجرائم السيبرانية تحقيقاتها في القضية. وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "تيليغراف" أن السلطات أفرجت عن المشتبه به بكفالة، مع فرض قيود على سفره وإلزامه بإبلاغ الجهات المختصة في حال مغادرة البلاد.

وتأتي هذه الواقعة في ظل ضغوط قانونية متزايدة تواجهها "ميتا" بشأن حماية بيانات المستخدمين، خاصة بعد تغريمها نحو 100 مليون دولار عام 2024 بسبب تخزين كلمات مرور دون تشفير كافٍ.

ويرى خبراء قانونيون أن الحادثة قد تفتح الباب أمام دعاوى جديدة ضد الشركة، في حال عجزت عن إثبات اتخاذها إجراءات فعالة لمنع إساءة استخدام البيانات.