فراغ قانوني أوروبي يهدد جهود مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت

دخل الاتحاد الأوروبي في حالة فراغ تشريعي بعد انتهاء العمل بإجراء مؤقت كان يسمح لشركات التكنولوجيا برصد محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال على منصاتها، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على حماية القاصرين.

وانتهت صلاحية هذا الإجراء في 3 نيسان/أبريل 2026، بعدما امتنع البرلمان الأوروبي عن تمديده بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، ما جعل عمليات الكشف الآلي عن هذا النوع من المحتوى غير قانونية، رغم استمرار التزام الشركات بإزالة المواد المخالفة بموجب قوانين أخرى.

وأعربت شركات كبرى، بينها "غوغل" و"ميتا" و"سناب" و"مايكروسوفت"، عن استيائها من القرار، مؤكدة أنها ستواصل بشكل طوعي استخدام أدوات الكشف عن مواد الاستغلال الجنسي للأطفال، رغم الغموض القانوني الناجم عن انتهاء التشريع.

وحذّر خبراء من أن هذا الفراغ قد يؤدي إلى انخفاض حاد في الإبلاغ عن الانتهاكات، مستشهدين بتجربة مماثلة عام 2021، حين تراجعت البلاغات بنسبة 58% خلال 18 أسبوعًا.

وقال مسؤولون في منظمات حماية الأطفال إن تعطّل أدوات الرصد يعني فقدان القدرة على تعقب الضحايا وإنقاذهم، مؤكدين أن الجرائم لا تتوقف عند غياب الرقابة.

وتشير بيانات "المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين" في الولايات المتحدة إلى تلقيه 21.3 مليون بلاغ في 2025، تضمنت أكثر من 61.8 مليون مادة مشتبه بها، معظمها خارج الولايات المتحدة.

في المقابل، يدافع منتقدو آليات الرصد عن مخاوفهم من انتهاك الخصوصية، معتبرين أن فحص الرسائل قد يفتح الباب أمام مراقبة واسعة النطاق، وهو ما تنفيه جهات مختصة، مؤكدة أن التقنيات المستخدمة تعتمد على مطابقة بصمات رقمية لمحتوى معروف دون تخزين بيانات المستخدمين.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يعمل على إعداد إطار قانوني دائم لمكافحة هذه الجرائم، دون تحديد جدول زمني واضح، ما يثير قلقًا متزايدًا من استغلال هذه الثغرة من قبل مرتكبي الانتهاكات.