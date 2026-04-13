موجة غضب من المشتركين بعد رفع أسعار "يوتيوب بريميوم" في أميركا

تأتي هذه الزيادة في سياق توجه عام لدى منصات البث لرفع الأسعار، مبررة ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج وشراء الحقوق، وسط منافسة متزايدة بين الشركات العالمية...

أعلنت منصة "يوتيوب" زيادة جديدة على أسعار اشتراكات "يوتيوب بريميوم" و"يوتيوب ميوزيك"، ما أثار ردود فعل غاضبة وساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشملت الزيادة باقة "يوتيوب ميوزيك" الفردية التي ارتفعت من 10.99 إلى 11.99 دولارًا، والعائلية من 16.99 إلى 18.99 دولارًا، فيما صعد سعر "يوتيوب بريميوم" الفردي إلى 15.99 دولارًا بدلًا من 13.99، وبلغت الباقة العائلية 26.99 دولارًا.

وتُطبق الأسعار الجديدة حاليًا في الولايات المتحدة على المشتركين الجدد، على أن تُعمم تدريجيًا على المستخدمين الحاليين خلال الأشهر المقبلة.

وتتيح الخدمة مشاهدة الفيديوهات والاستماع إلى الموسيقى دون إعلانات، إلى جانب ميزات مثل التنزيل وتشغيل المحتوى في الخلفية، إلا أن مستخدمين اعتبروا أن هذه المزايا لا تبرر ارتفاع التكلفة.

وعلى منصات التواصل، عبّر كثيرون عن استيائهم من الزيادة، معتبرين أنها تأتي ضمن موجة أوسع من رفع الأسعار في خدمات البث، رغم عدم تحسن ملحوظ في المحتوى أو التجربة.

كما سخر بعض المستخدمين من الخطوة، متسائلين عن جدوى الاشتراك أساسًا، في حين لوّح آخرون بإلغاء اشتراكاتهم أو اللجوء إلى أدوات حجب الإعلانات.

وتأتي هذه الزيادة في سياق توجه عام لدى منصات البث لرفع الأسعار، مبررة ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج وشراء الحقوق، وسط منافسة متزايدة بين الشركات العالمية.