"ميتا" تحذف إعلانات لمحامين يستهدفون قضايا إدمان المستخدمين

أقدمت شركة "ميتا"، المالكة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، على حذف إعلانات لمحامين يسعون إلى استقطاب مستخدمين يزعمون تعرضهم لأضرار مرتبطة بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي في سن مبكرة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط القانونية على شركات التكنولوجيا، لا سيما بعد حكم قضائي في ولاية كاليفورنيا اعتبر أن "ميتا" و"يوتيوب" قصرتا في التعامل مع تداعيات الإدمان على منصاتهما، ما قد يفتح الباب أمام دعاوى جماعية جديدة.

وبحسب تقارير إعلامية، عطّلت الشركة أكثر من 12 إعلانًا من هذا النوع، كانت منشورة عبر "فيسبوك" و"إنستغرام"، إضافة إلى ظهور بعضها على "ثريدز" و"ماسينجر" وشبكة الإعلانات التابعة لها.

وتهدف هذه الإعلانات إلى جذب متضررين محتملين للانضمام إلى دعاوى قانونية قد تفضي إلى تعويضات مالية، في وقت لم يتضح فيه بعد مدى ارتباط هذه الحملات بجهات استثمارية.

ورغم إجراءات الحذف، لا تزال بعض الإعلانات مماثلة نشطة على منصات "ميتا"، وفق ما أوردته تقارير.

وتستند الشركة في قرارها إلى شروط الاستخدام التي تخولها إزالة محتوى قد يؤدي إلى تبعات قانونية أو تنظيمية، مؤكدة أنها تدافع عن نفسها في مواجهة هذه القضايا، ولن تسمح باستخدام منصاتها للترويج لدعاوى تستهدفها.