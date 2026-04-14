"إكس" تقلّص أرباح ناشري المحتوى المضلّل ومنخفض الجودة

قرّرت منصة "إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، خفض المدفوعات المخصصة للمستخدمين الذين ينشرون محتوى مضلّلًا أو يعيدون تدوير الأخبار دون إضافة قيمة، في إطار مساعيها لتعزيز المحتوى الأصلي على حساب ما تصفه بـ"الإغراق منخفض الجودة".

وأوضح رئيس قسم المنتجات في المنصة، نيكيتا بير، أنّ الحسابات التي تعتمد على إعادة نشر محتوى الآخرين بسرعة، دون إنتاج أصلي، شهدت تقليصًا في عائداتها ضمن برنامج مشاركة الأرباح، حيث خُفِّضت المدفوعات بنحو 60%، مع خطط لخفض إضافي بنسبة 20%.

ويستهدف القرار ما يُعرف بالحسابات "المُجمِّعة"، التي تعيد نشر الأخبار أو المنشورات الرائجة بكثافة، غالبًا بعناوين مثيرة لجذب التفاعل، وهو ما اعتبرته المنصة عاملًا يضرّ بنمو صُنّاع المحتوى الأصليين.

كما حذّرت "إكس" من استخدام عبارات مثل "عاجل" بشكل مفرط في المنشورات، مؤكدة أنّ ذلك قد يؤدي إلى اقتطاعات دائمة من الأرباح، ضمن جهود الحدّ من التلاعب بخوارزميات الانتشار.

ويأتي هذا التوجّه في وقت تعتمد فيه المنصة نموذجًا لمكافأة المستخدمين يقوم على مشاركة عائدات الإعلانات، بشرط امتلاك الحساب 500 متابع موثّق على الأقل وتحقيق 5 ملايين مشاهدة خلال ثلاثة أشهر.

في المقابل، أثار القرار اعتراضات من بعض المستخدمين الذين أشاروا إلى خفض أرباحهم أو إيقافها، رغم عدم تلقيهم مخالفات واضحة، فيما أكدت المنصة أنها لن تقيّد الوصول أو حرية التعبير، لكنها لن تكافئ المحتوى الذي يفتقر إلى الأصالة أو يهدف إلى استغلال النظام.

وتعمل "إكس" بالتوازي على تطوير أدوات تقنية لتحديد المصدر الأصلي للمحتوى وتخصيص جزء من العائدات له، في محاولة لإعادة التوازن بين إعادة النشر والإنتاج الإبداعي.