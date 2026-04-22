ترامب: دمّرنا قدرات إيران بالكامل ونفرض حصارًا يخنق اقتصادها

تصعيد في خطاب ترامب ضد طهران، يؤكد فيه تدمير القدرات العسكرية والنووية الإيرانية وفرض حصار شامل، مع اتهامات لإيران باستغلال الإدارات الأميركية السابقة والتسبب بخسائر يومية كبيرة للاقتصاد الإيراني.

قدّم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صورة شاملة عن واقع إيران العسكري والاقتصادي، مدعيًا أن بلاده دمّرت قدراتها وفرضت عليها حصارًا خانقًا، في وقت هاجم فيه صحيفة "وول ستريت جورنال" ردًا على مقال انتقد سياسته.

وقال ترامب إن إيران "استغلت جميع الرؤساء الأميركيين على مدار 47 عامًا، باستثنائي"، مدعيًا أن بلاده نجحت في "تدمير قدراتها العسكرية بالكامل".

وادعى أن "بحريتهم في قاع البحر، وسلاحهم الجوي انتهى، وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات تم محوها"، إلى جانب "تدمير مختبراتهم النووية ومرافق التخزين بالكامل".

وأضاف أن "قادة إيران قُتلوا، بمن فيهم قاسم سليماني"، معتبرًا أن "مضيق هرمز محاصر وتحت السيطرة الكاملة للولايات المتحدة، ولا يُسمح لأي سفن بالتوجه إلى الموانئ الإيرانية".

وزعم أن إيران "تخسر نحو 500 مليون دولار يوميًا"، وأن اقتصادها "كارثي ويقف على حافة الانهيار".

وفي سياق متصل، قال إن الإدارات الأميركية السابقة "لم تفعل شيئًا لوقف إيران"، واتهم الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه قدّم لطهران "1.7 مليار دولار نقدًا، إلى جانب مئات المليارات التي ساعدتها في طريقها نحو السلاح النووي".

وجاءت هذه التصريحات في منشور لترامب على منصة "تروث سوشيال"، ردًا على مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، إذ هاجم الصحيفة، معتبرًا أنها "فقدت طريقها".

ووصف ترامب كاتب المقال، إليوت كوفمان، بأنه "أحمق"، على خلفية مقال حمل عنوان "الإيرانيون يعتبرون ترامب ساذجًا"، مستهجنًا ما ورد فيه بالقول: "حقًا؟".

وأضاف أن "إيران بالتأكيد لا تعتقد أنني ساذجًا، ولا أحد يفعل"، معتبرًا أن الصحيفة لم تعد مرجعًا للقراءة، واصفًا إياها بأنها أصبحت "مجرد صحيفة سياسية فاشلة".

كما اتهم ترامب مالك الصحيفة، روبرت مردوخ، بالتأثير على توجهها التحريري، قائلًا: "أعتقد أن مردوخ طلب منه أن يكتب بهذه الطريقة".