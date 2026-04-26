بعد الفشل الذريع: منصّة "إكس" تغلق ميزة "المجتمعات"

قد يدفع الإغلاق بعض المستخدمين إلى نقل نقاشاتهم إلى منصات منافسة مثل "ديسكورد" و"تليغرام"، خصوصًا أن البديل المطروح عبر مجموعات الدردشة في "إكس شات" يقوم على تفاعل لحظي، يختلف عن طبيعة النقاشات الهادئة التي وفرتها "المجتمعات"...

أعلنت منصة "إكس" إغلاق ميزة "المجتمعات" نهائيًا، بعد ضعف الإقبال عليها وارتفاع كلفة صيانتها ومراقبتها، على أن يبدأ الإغلاق التدريجي في 6 أيار/مايو المقبل، وينتهي كليًا في 30 من الشهر نفسه.

وقالت إدارة المنصة إن القرار يهدف إلى تبسيط تجربة المستخدم وإعادة توجيه الموارد نحو أدوات تواصل أكثر فاعلية، في تحول يعكس توجهًا أوسع داخل "إكس" للاعتماد على الخوارزميات في تنظيم اهتمامات المستخدمين بدل المساحات المنفصلة.

وكانت ميزة "المجتمعات"، التي أُطلقت عام 2021، تتيح للمستخدمين إنشاء مساحات نقاش حول اهتمامات محددة. غير أن مدير المنتجات في "إكس"، نيكيتا بير، قال إن استخدامها ظل محدودًا جدًا، إذ لم تتجاوز نسبة مستخدميها 0.4% من إجمالي المستخدمين النشطين على المنصة.

وأضاف بير أن الميزة كانت مسؤولة عن 80% من بلاغات البريد المزعج والاحتيال المالي وتوزيع البرمجيات الخبيثة، مشيرًا إلى أن مراقبتها وصيانتها استحوذتا في بعض الأسابيع على نصف وقت فريق العمل، ما أعاق تطوير أدوات أخرى.

ووصف بير الميزة بأنها تحولت إلى نسخة ضعيفة من منتديات "ريديت"، معتبرًا أن أكثر المجموعات نشاطًا فيها استُخدمت لتوجيه الزيارات إلى منصات أخرى أو إلى مواقع محتوى، بدل بناء نقاشات حقيقية داخل "إكس".

ورغم ترحيب إدارة المنصة بالخطوة بوصفها إجراءً ضروريًا للحد من بؤر الاحتيال، أثار القرار استياء بين بعض مستخدمي "المجتمعات"، الذين رأوا فيه تخليًا عن مساحات نقاش متخصصة لصالح الجدول الزمني العام.

وقد يدفع الإغلاق بعض المستخدمين إلى نقل نقاشاتهم إلى منصات منافسة مثل "ديسكورد" و"تليغرام"، خصوصًا أن البديل المطروح عبر مجموعات الدردشة في "إكس شات" يقوم على تفاعل لحظي، يختلف عن طبيعة النقاشات الهادئة التي وفرتها "المجتمعات".