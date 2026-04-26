"تيك توك" و"فيزا" تطلقان بطاقة خاصّة لصنّاع المحتوى

أعلنت "تيك توك" و"فيزا" إطلاق بطاقة خصم افتراضية في المملكة المتحدة، تستهدف صنّاع المحتوى الذين يحققون دخلًا عبر ميزة البث المباشر في التطبيق، بهدف تسريع وصولهم إلى مستحقاتهم وتقليل مشكلات السيولة الناتجة عن تأخر المدفوعات.

وترتبط البطاقة بحساب صانع المحتوى على "تيك توك"، وتتيح استخدامها عبر المحافظ الرقمية، كما يمكن الوصول إلى الحساب المرتبط بها من داخل التطبيق. ولا تُعدّ هذه الخدمة حسابًا مصرفيًا تجاريًا، لكنها تتيح للمستخدمين فصل جانب من دخلهم المهني عن حساباتهم الشخصية.

وتستهدف البطاقة، التي لا تتطلب رسوم تسجيل، المستخدمين البالغين 18 عامًا فما فوق، على أن يجري تقديم الطلب من خلال تطبيق "تيك توك".

وتأتي الخطوة في ظل توسع الاعتماد على البث المباشر كمصدر دخل لصنّاع المحتوى، إذ قالت "تيك توك" إن أكثر من 15 مليون شخص استخدموا البث عبر منصتها في أوروبا خلال عام 2025. ويكسب بعض المستخدمين المال من الهدايا الافتراضية التي يرسلها المشاهدون أثناء البث، ثم تُحوَّل لاحقًا إلى مبالغ نقدية، وهي عملية قد تستغرق في بعض الحالات ما يصل إلى شهر.

وبحسب بحث أجرته جهة بتكليف من "فيزا"، قال 49% من صنّاع المحتوى إنهم واجهوا مدفوعات متأخرة أو غير منتظمة أثّرت في قدرتهم على إدارة أعمالهم، فيما قال 41% إن مشكلات السيولة دفعتهم إلى رفض أعمال.

وتعكس الخطوة اتجاهًا أوسع لدى منصات مثل "يوتيوب" و"تويتش" و"باتريون" نحو تنظيم آليات دفع أكثر وضوحًا لصنّاع المحتوى، في سوق تقدّر "فيزا" أنه يضم نحو 200 مليون شخص عالميًا، وقد تبلغ قيمته 500 مليار دولار، أي نحو 370 مليار جنيه إسترليني، بحلول عام 2027.