"إنستانسس": "إنستغرام" تختبر تطبيقًا جديدًا للصور العابرة

تختبر منصة "إنستغرام" تطبيقًا جديدًا لمشاركة الصور يحمل اسم "إنستانتس"، يتيح للمستخدمين إرسال صور تختفي تلقائيًا بعد فتحها، ولا يمكن مشاهدتها إلا مرة واحدة، على أن تبقى متاحة لمدة لا تتجاوز 24 ساعة.

ووفق موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، يتوفر التطبيق حاليًا في إسبانيا وإيطاليا، ويعتمد على التقاط الصور مباشرة من كاميرا التطبيق بنقرة واحدة، من دون السماح بتعديلها أو رفع صور محفوظة مسبقًا من ألبوم الهاتف.

ورغم أن التطبيق يتيح إضافة نص إلى الصور الفورية وتسميتها، فإن المستخدم لا يستطيع الرجوع إليها أو تعديلها بعد مشاركتها، ما يعزز طابعها العابر والسريع.

ويختلف "إنستانتس" عن تجربة "إنستغرام" التقليدية، التي تقوم غالبًا على المحتوى المنتقى والمعد بعناية، إذ صُمم التطبيق الجديد لتشجيع الصور العفوية والسريعة، في توجه قريب من منصات مثل "سناب شات" و"لوكيت" و"بي ريل"، التي تركز على المحتوى اللحظي وغير الدائم.

وكانت "إنستغرام" قد جرّبت خاصية "إنستانتس" داخل تطبيقها في مناطق محددة، قبل الانتقال إلى اختبارها في تطبيق مستقل، مع إبقاء خيار استخدامها داخل التطبيق الأساسي أو بصورة منفصلة.

وقال متحدث باسم "ميتا بلاتفورمز"، الشركة المالكة لـ"إنستغرام"، إن الهدف من التجربة هو توفير طرق أبسط للتواصل بين الأصدقاء، مشيرًا إلى أن الشركة تختبر نسخًا مختلفة من "إنستانتس" لمعرفة ما يفضله المستخدمون والاستفادة من ملاحظاتهم.

ويتاح التطبيق للأجهزة العاملة بنظامي "أندرويد" و"آي أو إس".