"ميتا" تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد حسابات الأطفال وحذفها

تعتزم شركة "ميتا" توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من أعمار مستخدمي منصاتها، بهدف حذف حسابات الأطفال دون 13 عامًا وتشديد القيود على المراهقين الذين يزوّرون أعمارهم للوصول إلى محتوى مخصص للبالغين.

وقالت الشركة إن نظامًا جديدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي سيحلل الملفات الشخصية للمستخدمين على منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" و"ثريدز"، بما يشمل النصوص والصور ومقاطع الفيديو، إضافة إلى أنماط النشاط والسلوك الرقمي.

وبحسب "ميتا"، سيعمل النظام على رصد الحسابات التي يُشتبه في أنها تعود إلى أطفال دون السن القانونية، وفي حال تأكد ذلك سيُعطل الحساب، مع مطالبة صاحبه بتقديم وثائق رسمية لإثبات العمر قبل استعادته وتجنب الحذف النهائي.

كما ستستخدم الشركة التقنية نفسها لاكتشاف المراهقين دون 17 عامًا الذين أدخلوا أعمارًا غير صحيحة عند التسجيل، بهدف الوصول إلى محتوى خاص بالبالغين. وفي حال اكتشاف التلاعب، سيُحوّل الحساب تلقائيًا إلى "حساب مراهق" يخضع لقيود إضافية.

وأشارت "ميتا" إلى أنها ستبسط كذلك آليات الإبلاغ عن الحسابات المخالفة، مؤكدة أن فرق المراجعة البشرية ستواصل العمل إلى جانب أنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير المختلفة.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الضغوط الأوروبية والدولية على شركات التواصل الاجتماعي بسبب اتهامات بالتقصير في حماية القاصرين على الإنترنت.

وفي نهاية نيسان/إبريل الماضي، أظهرت نتائج أولية لتحقيق أوروبي أن "ميتا" ربما انتهكت قواعد المحتوى الرقمي، وسط مطالبات بإزالة حسابات الأطفال دون 13 عامًا من منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".

وشهدت الأشهر الأخيرة تحركات أوروبية متزايدة لتشديد حماية الأطفال على الإنترنت، بينما تدرس عدة دول فرض قيود أو حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين.

كما تبحث المفوضية الأوروبية إمكانية اعتماد حد أدنى موحد للسن لاستخدام هذه المنصات، بعد القرار الأسترالي بحظرها على من هم دون 16 عامًا نهاية العام الماضي.