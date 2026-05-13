لـ"خلافات إداريّة": عبد الرحمن أبو مالح يغادر "ثمانية"

أثارت الأنباء المتداولة بشأن استقالة مؤسس شركة "ثمانية" السعودية، عبد الرحمن أبو مالح، من منصبه مديرًا تنفيذيًا، تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تقارير تحدثت عن خلافات داخلية تتعلق بإدارة الشركة وتوجهاتها المستقبلية.

وتداولت منصات إعلامية وحسابات صحافية معلومات تشير إلى أن الاستقالة جاءت نتيجة تباينات في الرؤية الإدارية والاستراتيجية بين أبو مالح وإدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، المالكة لحصة الأغلبية في "ثمانية" منذ استحواذها على الشركة عام 2021.

وبحسب ما جرى تداوله، تركز الخلاف حول تمسك أبو مالح بالهوية الثقافية والإعلامية التي انطلقت بها "ثمانية"، مقابل توجهات جديدة من الشركة الأم نحو توسيع النشاط التجاري والرياضي، خاصة بعد حصول المنصة على حقوق نقل مباريات الدوري السعودي لكرة القدم لمدة ست سنوات بدءًا من الموسم الحالي.

وكشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة بشأن مغادرة مؤسس "ثمانية" عبد الرحمن أبو مالح لمنصبه، مشيرة إلى تصاعد الخلافات بينه وبين جمانة الراشد، الرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "SRMG"، حول مستقبل الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.

وبحسب الإعلامي أحمد العجلان، تمسك أبو مالح بالرؤية التحريرية والثقافية التي عُرفت بها "ثمانية" منذ تأسيسها، قبل أن تتفاقم الخلافات مع إدارة المجموعة المالكة، ما دفعه إلى حسم قراره بالرحيل.

وأضاف العجلان أن مغادرة أبو مالح تفتح الباب أمام مرحلة غير واضحة بالنسبة إلى مشروع "ثمانية" وتغطية الدوري السعودي، خصوصًا مع ارتباط اسم المؤسس بهوية المنصة ونجاحها خلال السنوات الماضية، وفق تقديره.

وتأتي هذه التطورات بعد توسع "ثمانية" في المجال الرياضي، إثر حصولها على حقوق نقل مباريات الدوري السعودي لكرة القدم لمدة ست سنوات، بالتزامن مع رفع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام حصتها في الشركة إلى 75%.

وتشغل جمانة الراشد منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "SRMG" منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المجموعة عام 1972.

كما تترأس الراشد مجلس إدارة شركة "ثمانية"، وتشغل مناصب أخرى، بينها رئاسة مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إضافة إلى عضويتها في مجلس إدارة جامعة الملك سعود.

وكان عبد الرحمن أبو مالح قد أسس "ثمانية" عام 2016، قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز منصات البودكاست والإنتاج الرقمي في العالم العربي، من خلال برامج أبرزها "فنجان".

وتزامنت الأنباء مع إعلان المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام رفع حصتها في "ثمانية" من 51% إلى 75%، إضافة إلى تعهدها بضخ تمويل جديد بقيمة 200 مليون ريال سعودي خلال أربع سنوات.

وأثارت التطورات الأخيرة انقسامًا بين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبّر بعضهم عن رفضهم لرحيل أبو مالح خشية فقدان المنصة هويتها الأصلية، بينما رأى آخرون أن "ثمانية" تدخل مرحلة جديدة تركز بصورة أكبر على التوسع الرياضي والاستثماري.