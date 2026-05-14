"واتساب" يطلق ميزة لتشفير المحادثات مع الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "ميتا" إطلاق ميزة جديدة في تطبيق "واتساب" تحمل اسم "الدردشة المتخفية" (Incognito Chat)، تتيح تشفير المحادثات بين المستخدم وروبوت الدردشة التابع للشركة.

وقالت "ميتا" إن الميزة الجديدة تجعل المحادثات غير مرئية لأي جهة غير المستخدم، بما في ذلك الشركة نفسها، مشيرة إلى أن الرسائل لا تُحفَظ وتختفي تلقائيًا بعد انتهاء المحادثة.

وأضافت الشركة، في منشور على مدونتها، أن الميزة تمنح المستخدمين "مساحة للتفكير واستكشاف الأفكار من دون مراقبة".

وأوضح موقع "ميتا" أن الشركة تستخدم الرسائل التي يشاركها المستخدمون مع "ميتا إيه آي" لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، فيما تبقى المحادثات الشخصية على "واتساب" محمية بتشفير من طرف إلى طرف ولا يمكن الوصول إليها لهذا الغرض.

وقال رئيس "واتساب"، ويل كاثكارت، خلال مؤتمر صحافي، إن "الدردشة المتخفية" تقتصر حاليًا على الرسائل النصية، ما يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من إرسال الصور ضمن هذه الميزة.

وأضاف أن روبوت الدردشة يتضمن ضوابط أمان مدمجة، تتيح له رفض الإجابة عن الأسئلة الإشكالية أو إعادة توجيه المحادثات إلى مسارات مختلفة.

وتأتي الخطوة في وقت يتزايد فيه اعتماد المستخدمين على أدوات الذكاء الاصطناعي في مشاركة معلومات شخصية ومالية وصحية ومهنية، وسط تصاعد المخاوف المرتبطة بخصوصية البيانات وكيفية استخدام الشركات لهذه المعلومات.

وقال كاثكارت إن المستخدمين باتوا يطرحون أسئلة حساسة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن مشاركة البيانات المرتبطة بهذه الأسئلة مع الشركات المطورة لهذه الأنظمة "ليست ضرورية دائمًا".