ترامب ينشر عشرات المنشورات ضد خصومه على "تروث سوشال"

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة مكثفة على منصته "تروث سوشال"، نشر خلالها عشرات المنشورات التي تضمنت نظريات مؤامرة وصورًا ساخرة تستهدف خصومه السياسيين، في خطوة أثارت نقاشًا جديدًا بشأن أسلوبه على وسائل التواصل وحالته الصحية.

وخلال نحو ثلاث ساعات، نشر ترامب أكثر من 50 منشورًا، غالبيتها إعادة نشر لمقاطع فيديو ولقطات شاشة من حسابات مؤيدة له، إضافة إلى صور ساخرة مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

واستهدفت بعض المنشورات الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، إذ وصفته بأنه "خائن" و"قوة شيطانية"، فيما دعت منشورات أخرى إلى اعتقاله واعتقال عدد من منتقدي ترامب.

كما أعاد ترامب نشر ادعاءات تتعلق بمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وبالتحقيقات المرتبطة باستخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خادم بريد إلكتروني خاصًا.

وتضمنت منشورات أخرى دعوات لملاحقة تود بلانش، وهو محامي دفاع جنائي سابق لترامب عُيّن قائمًا بأعمال المدعي العام الأميركي، وسط تقارير عن عمله على تسريع تحقيقات تستهدف منتقدي الرئيس.

وكرر ترامب، عبر عدد من المنشورات، مزاعمه بشأن سرقة انتخابات عام 2020، بما في ذلك ادعاءات غير مثبتة عن تبديل أصوات عبر آلات الاقتراع لمصلحة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وجاءت الحملة الرقمية في وقت يواجه فيه ترامب انتقادات داخلية بسبب التبعات الاقتصادية للحرب مع إيران، وقبيل توجهه إلى الصين للمشاركة في قمة مع الرئيس شي جين بينغ، وسط تجدد النقاش العام بشأن صحته وقدراته الذهنية.

وأظهر استطلاع حديث أجرته "واشنطن بوست" و"إيه بي سي نيوز" و"إيبسوس" أن 59% من المشاركين يرون أن ترامب يفتقر إلى القدرة العقلية اللازمة لقيادة البلاد، بينما قال 55% إنه غير لائق بدنيًا.

ويؤكد ترامب، البالغ 79 عامًا، أنه يتمتع بصحة ممتازة. وأعلن البيت الأبيض أنه سيخضع لفحص طبي وفحص أسنان في 26 أيار/مايو في المركز الطبي العسكري الوطني "والتر ريد" قرب واشنطن.

ومن المقرر أن تكون هذه الزيارة الثالثة من نوعها منذ عودته إلى البيت الأبيض خلال عام ونصف عام. وقال كومي، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، إن منشورات ترامب الليلية بدت "هوسية"، معتبرًا أنها أثارت تساؤلات بشأن حالته.