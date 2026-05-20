"إكس" تقلّص حدود النشر للحسابات المجانية

فرضت منصة "إكس" قيودًا يومية جديدة على أصحاب الحسابات المجانية غير الموثقة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة بين المستخدمين، وسط اتهامات للمنصة بدفعهم نحو الاشتراك في الباقات المدفوعة.

وبحسب تحديث في مركز المساعدة التابع للمنصة، خُفّض الحد الأقصى للمنشورات الأصلية إلى 50 منشورًا يوميًا، بعدما كان يصل سابقًا إلى 2400 منشور. كما حُدد سقف الردود بـ200 رد يوميًا، والرسائل المباشرة بـ500 رسالة، فيما بقي الحد الأقصى لمتابعة الحسابات عند 400 حساب يوميًا.

وأوضحت "إكس" أن هذه الحدود تشمل النشاط عبر مختلف الأجهزة، من الهاتف والمتصفح إلى التطبيقات الخارجية، وتعدّ الحد الأقصى المسموح به لحماية استقرار النظام.

ونقل موقع "تك كرانش" أن المستخدمين الذين يتجاوزون الحدود الجديدة يتلقون رسالة خطأ تفيد بتجاوز الحد اليومي، مشيرًا إلى أن المنصة قد توزع هذه القيود على فترات أقصر خلال اليوم، ما قد يؤدي إلى حظر مؤقت من النشر أو الرد قبل تجدد الحصة.

وتقول إدارة "إكس" إن القرار يهدف إلى تخفيف الضغط على الخوادم ومكافحة الحسابات الآلية والرسائل المزعجة. غير أن موقع "ذا فيرج" ربط الخطوة بتوجه أوسع لتحويل المنصة تدريجيًا إلى نموذج يقوم على الدفع مقابل الاستخدام، في ظل سعيها إلى زيادة عائدات الاشتراكات.

وأثار القرار غضبًا بين مستخدمين وصناع محتوى، رأوا أن تقييد الردود يضعف الطابع التفاعلي للمنصة، ويجعل المشاركة الواسعة امتيازًا مرتبطًا بالقدرة على الدفع.