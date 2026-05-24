شبكة التلفزيون العربي تحصد 9 جوائز في مسابقة "تيلي" العالمية

حصدت شبكة التلفزيون العربي تسع جوائز في مسابقة "تيلي" العالمية 2026 (Telly Awards)، إحدى أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في تكريم التميز في الإنتاج التلفزيوني والرقمي والفيديو، وذلك عن مجموعة من الأعمال الوثائقية والاستقصائية والدرامية والمعرفية التي أنتجتها الشبكة ومنصاتها المختلفة.

وجاءت حصيلة الجوائز لتؤكد حضور شبكة التلفزيون العربي المتنامي على الساحة الإعلامية الدولية، من خلال أعمال تناولت قضايا إنسانية وسياسية وتاريخية ملحّة، وطرحتها بمعالجات بصرية وسردية رصينة، تجمع بين العمق الصحفي والحس الإنساني والالتزام المهني.

وفازت الشبكة بجائزة ذهبية عن فيلم "غزة: شُطبت من السجلات" في فئة التأثير الاجتماعي. ويقدّم الفيلم شهادة مؤثرة عن عائلات أُبيدت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، من خلال قصص ناجين باتوا آخر الشهود على عائلاتهم، في عمل يحوّل الفقد إلى ذاكرة مقاومة للمحو.

كما حصدت الشبكة خمس جوائز فضية، إذ فاز تحقيق "أبو شباب – ظل للاحتلال في غزة" في فئة الصحافة الاستقصائية والمصادر المفتوحة. وتناول التحقيق ظهور ميليشيا أبو شباب في غزة والاتهامات التي وُجهت لها بنهب المساعدات والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي. وتقصّى فريق التلفزيون العربي دلائل تورط الميليشيا من خلال بيانات المصادر المفتوحة وعبر شهادات حصرية من داخل القطاع.

وفي فئة الدراما والمسلسلات، فاز مسلسل "يوم وشوي"، وهو من أعمال "العربي بلس" الأصلية، ويقدّم حكاية درامية متعددة المنظورات عن عائلة سورية تواجه الفقد والبقاء اليومي، وصولًا إلى لحظة تاريخية مفصلية تعيد تشكيل مصائر الشخصيات.

وفازت السلسلة الوثائقية "جمهورية الزنازين" في فئة السلسلة الوثائقية، بعد أن وثّقت شهادات ناجين من سجن صيدنايا وغيره من معتقلات النظام السوري السابق عقب سقوط عائلة الأسد، كاشفةً جانبًا من الجرائم التي بقيت لعقود خلف الجدران بعيدًا عن ضوء الإعلام والرأي العام.

كما نال فيلم "السودان: الحرب المنسية - داخل الفاشر" الجائزة الفضية في فئة السلسلة العامة - أونلاين، البرامج والفقرات، موثقًا الواقع المأساوي داخل مدينة الفاشر بعد سقوطها في أيدي قوات الدعم السريع، من خلال شهادات ناجين وضحايا، ورصد لانهيار النظام الصحي والنزوح والجوع والحصار.

وفي فئة السياسة والتعليق العام، فاز وثائقي "قصة صعود زهران ممداني"، الذي يتتبع صعود ممداني في الانتخابات التمهيدية لمنصب عمدة نيويورك عام 2025، رابطًا هذه اللحظة بتحولات أوسع في السياسة والاقتصاد الأميركيين.

وحصدت شبكة التلفزيون العربي كذلك ثلاث جوائز برونزية، حيث فاز تحقيق "الساحل السوري: وقائع أيام دامية" في فئة التحقيقات العامة، موثقًا موجة العنف الطائفي التي شهدها الساحل السوري في آذار/مارس 2025، من خلال شهادات حصرية وأسئلة حول المسؤوليات والأطراف المتورطة، وكان التحقيق الأول والوحيد في الإعلام العربي عن تلك الأحداث الدامية.

كما فاز برنامج "في الحضارة" بحلقة "الفتنة الكبرى" في فئة الشرح العام / تبسيط المعرفة، مقدمًا قراءة تحليلية مبسطة للفتنة الأولى في التاريخ الإسلامي، وما رافقها من تحولات سياسية وعسكرية وفكرية تركت أثرًا ممتدًا في التاريخ الإسلامي.

وفي فئة الوثائقي العام، فاز فيلم "مستشفى الشفاء: قصة صمود"، الذي وثّق المأساة المتصاعدة داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصولًا إلى لحظة إعادة افتتاح قسم الطوارئ في أيلول/سبتمبر 2024، بوصفها شهادة على الصمود في وجه الدمار.

وتعكس هذه الجوائز تنوع الإنتاج التحريري والإبداعي في شبكة التلفزيون العربي، من التحقيقات الاستقصائية والوثائقيات الميدانية إلى الدراما الأصلية والبرامج المعرفية، كما تؤكد التزام الشبكة بتقديم محتوى عربي قادر على المنافسة عالميًّا، ويضع قضايا الإنسان والعدالة والذاكرة في صدارة السرد الإعلامي.

وكل الأعمال الفائزة موجودة على تطبيق "العربي بلس"، وهو منصة عربية تقدّم تجربة مشاهدة مجانية تجمع بين الترفيه والمعرفة. وتم إطلاق التطبيق بحلته الجديدة أوائل هذا العام، ليحتوي على جميع قنوات مجموعة "فضاءات" الإعلامية.