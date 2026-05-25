"يوتيوب" يضيف الذكاء الاصطناعي إلى البحث عبر "اسأل يوتيوب"

أعلنت شركة "غوغل" إدخال أدوات ذكاء اصطناعي جديدة إلى محرك البحث في منصة "يوتيوب" عبر خاصية تحمل اسم "اسأل يوتيوب" (Ask YouTube)، في خطوة تهدف إلى تطوير تجربة البحث وتقديم نتائج أكثر تخصيصًا للمستخدمين.

ووفق الشركة، تتيح الخاصية الجديدة إجراء عمليات بحث أكثر تعقيدًا وتفاعلية، مثل طلب نصائح لتعليم الأطفال ركوب الدراجة أو العثور على مراجعات لألعاب هادئة مناسبة قبل النوم، مع إمكانية طرح أسئلة إضافية لتحسين النتائج وتخصيصها.

وستعتمد "يوتيوب" على دمج مقاطع الفيديو القصيرة والطويلة، إلى جانب إنشاء ردود مخصصة استنادًا إلى استفسارات المستخدمين.

وبحسب موقع "تك كرانش"، أصبحت الخاصية متاحة تجريبيًا لمشتركي خدمة "يوتيوب بريميوم" في الولايات المتحدة عبر أجهزة الكمبيوتر، ضمن برنامج اختبار الأدوات الجديدة.

كما كشفت "يوتيوب" عن دمج نموذج الفيديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي "جيميناي أومني" (Gemini Omni) في خدمتي "يوتيوب شورتس ريمكس" و"يوتيوب كرييت"، بهدف تسهيل إنتاج وتعديل المحتوى المرئي.

وقالت الشركة إن النموذج الجديد يساعد على فهم نوايا المستخدمين بصورة أفضل، ما يتيح إنتاج محتوى أكثر ترابطًا، مع تنفيذ تعديلات الفيديو والصوت المعقدة تلقائيًا في الخلفية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه شركات تكنولوجيا أخرى، مثل "ميتا" و"أوبن إيه آي"، انتقادات وردود فعل متباينة بسبب توسيع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الفيديوهات القصيرة ومشاركتها.

وفي السياق نفسه، أعلنت "يوتيوب" توسيع نطاق أداة كشف التشابه لتشمل صانعي المحتوى ممن تزيد أعمارهم على 18 عامًا، بهدف الحد من انتحال الشخصيات باستخدام محتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي.

وأضافت المنصة أن صانعي المحتوى سيتمكنون من طلب إزالة أي فيديو يستخدم نسخًا مزيفة من شخصياتهم أو أصواتهم.