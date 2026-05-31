تسوية أميركية بملايين الدولارات ضد منصات التواصل

وافقت شركات تكنولوجيا كبرى، بينها "ميتا" و"ألفابيت" و"بايت دانس"، على دفع 27 مليون دولار لتسوية دعوى أقامتها منطقة تعليمية في ولاية كنتاكي، اتهمت فيها منصات التواصل الاجتماعي بالمساهمة في تدهور الصحة النفسية لطلاب المدارس.

وبحسب مستندات التسوية التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، ستدفع "ميتا" 9 ملايين دولار عن منصاتها "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، فيما تدفع "تيك توك" و"سناب شات" 8 ملايين دولار لكل منهما، وتدفع "يوتيوب" 2.01 مليون دولار.

وتشمل التسوية أيضًا تقديم "غوغل" تدريبًا خاصًا للمنطقة التعليمية على منصة "غوغل كلاس" ومنتجات أخرى موجهة للطلاب والمعلمين.

ولا تمثل التسوية إقرارًا من الشركات بالمسؤولية عن الاتهامات، كما لا تتضمن تعديلات معلنة على منصاتها. ونفت الشركات ما نُسب إليها، مؤكدة أنها تتخذ إجراءات واسعة لحماية القصر والمراهقين على خدماتها.

وتعادل قيمة التعويضات نحو 8% من إجمالي ميزانية مقاطعة بريثيت التعليمية، التي تخدم 1600 طالب، وفق تقرير لـ"بلومبيرغ".

وقد تفتح التسوية الباب أمام أكثر من 1300 منطقة تعليمية في الولايات المتحدة لملاحقة الشركات على أساس مشابه، في وقت يُتوقع أن تبدأ أولى المحاكمات في شباط/فبراير المقبل، ما لم تُؤجَّل أو تُحسم بتسويات مسبقة.

وتواجه منصات التواصل موجة واسعة من الدعاوى في الولايات المتحدة، تشمل أفرادًا ومناطق تعليمية ومدعين عامين في ولايات مختلفة. وتتهم هذه القضايا الشركات بتصميم منتجات تشجع على الإدمان لدى الأطفال والمراهقين، عبر مزايا مثل التصفح اللانهائي والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو.

وفي قضية منفصلة، خلصت محكمة في لوس أنجلوس إلى مسؤولية "ميتا" و"يوتيوب" عن أضرار لحقت بشابة تبلغ 20 عامًا، وحكمت بتعويضات قدرها 5 ملايين دولار. كما قضت هيئة محلفين في نيو مكسيكو بتغريم "ميتا" 375 مليون دولار على خلفية اتهامات بالفشل في حماية القصر من الأذى عبر الإنترنت.