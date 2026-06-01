اختراق حساب البيت الأبيض المرتبط بأوباما على "إنستغرام"

أكد متحدث باسم "ميتا"، المالكة لـ"إنستغرام"، أن الحساب أصبح آمناً بعد إزالة جميع المنشورات غير المصرح بها، من دون الكشف عن هوية الجهة المسؤولة عن الاختراق...

تعرّض الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إنستغرام"، المرتبط بإدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، لعملية اختراق إلكتروني أدت إلى نشر محتوى غير معتاد قبل أن تستعيد شركة "ميتا" السيطرة عليه.

وبحسب موقع "تي إم زد"، اكتُشف الاختراق الأحد بعد ظهور منشورات مرتبطة بإيران على الحساب الذي يحمل اسم المستخدم @obamawhitehouse، من بينها صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي مرفقة بعبارة تشير إلى سيطرة "الشيعة" على البيت الأبيض.

كما أفادت تقارير بأن المخترق نشر محتوى عبر خاصية "القصص" على الحساب الذي يتابعه نحو 2.4 مليون مستخدم.

وأكد متحدث باسم "ميتا"، المالكة لـ"إنستغرام"، أن الحساب أصبح آمناً بعد إزالة جميع المنشورات غير المصرح بها، من دون الكشف عن هوية الجهة المسؤولة عن الاختراق.

ويعود آخر منشور رسمي على الحساب إلى 20 كانون الثاني/يناير 2017، وهو يوم تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى.

ويمتلك أوباما حسابًا شخصيًا منفصلًا على "إنستغرام" باسم @barackobama، يتابعه أكثر من 42 مليون مستخدم.

وسبق أن تعرّض حساب أوباما على منصة "تويتر" سابقًا، المعروفة حاليًا باسم "إكس"، للاختراق عام 2020 ضمن هجوم إلكتروني استهدف أيضًا حسابات إيلون ماسك وبيل غيتس وجو بايدن، واستُخدم حينها للترويج لعمليات احتيال مرتبطة بعملة "بيتكوين".

وفي عام 2014، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن اختراق استهدف بعض أنظمة الحاسوب في البيت الأبيض، ونُسب حينها إلى قراصنة يُعتقد أنهم مرتبطون بالحكومة الروسية.