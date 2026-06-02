"ميتا" تُسكت "مُبلّغة" سابقة في مهرجان "هاي" بتهديدات قانونية

اضطرت المُبلّغة السابقة في "فيسبوك"، سارة وين-ويليامز، إلى التزام الصمت الكامل خلال مشاركتها في مهرجان "هاي" الأدبي في بريطانيا، بعدما نصحها محاموها بعدم التحدث بسبب إجراءات قانونية مستمرة رفعتها ضدها شركة "ميتا".

وكانت وين-ويليامز، مؤلفة كتاب "Careless People" الذي يتناول تجربتها داخل "فيسبوك"، مقررة للمشاركة في جلسة حوارية إلى جانب الصحافية الاستقصائية كارول كادوالادر والأكاديمي تيم وو، لكنها بقيت صامتة طوال الجلسة التي استمرت ساعة كاملة، من دون أن تتمكن حتى من الإيماء أو الرد.

وقالت كادوالادر لدى افتتاح الجلسة إن ما يحدث قد يكون سابقة في تاريخ المهرجان، في إشارة إلى القيود المفروضة على الكاتبة، بينما صفّق الجمهور لوين-ويليامز وقوفًا في ختام الفعالية، ما دفعها إلى البكاء.

وتواجه وين-ويليامز، وهي مديرة سابقة في "فيسبوك"، قيودًا قانونية متزايدة منذ صدور كتابها العام الماضي، إذ يتضمن اتهامات تتعلق بثقافة العمل داخل "ميتا" وآليات اتخاذ القرار فيها، إضافة إلى مزاعم مرتبطة بالنفوذ السياسي وعلاقة الشركة بالصين وتأثير منصاتها في الأطفال. وتنفي "ميتا" هذه الاتهامات.

وكانت "ميتا"، المالكة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، قد حصلت قبيل نشر الكتاب على أمر قضائي طارئ يمنع وين-ويليامز من مناقشة بعض مضامينه علنًا، مع فرض غرامة تصل إلى 50 ألف دولار عن كل خرق للقرار، في ضغوط قانونية ومالية قالت تقارير إنها تهددها بالإفلاس.

وخلال الجلسة، قرأت كادوالادر رسالة من محامي وين-ويليامز أشارت إلى أن "ميتا" تقدمت في آذار/مارس 2026 بطلب عقوبات جديد، معتبرة أن ظهور الكاتبة في فعاليات عامة يُعد مخالفة إذا كان من الممكن أن يلفت الانتباه إلى الكتاب.

وأضافت الرسالة أن الشركة استشهدت بمشاركتها في مهرجان "هاي" بوصفها مثالًا على سلوك يستوجب العقوبة، كما أشارت إلى أن "ميتا" وصفت كادوالادر بأنها صحافية معروفة بتغطيتها السلبية للشركة، فيما اعتبرت تيم وو من منتقديها المعروفين.

من جهته، وصف وو ما تتعرض له وين-ويليامز بأنه "رقابة"، معتبرًا أن بعض الشركات الكبرى باتت تمارس نفوذًا يشبه سلطات الدول الاستبدادية.

وفي خطوة لتجنب أي خرق قانوني، سحب مهرجان "هاي" كتاب "Careless People" من البيع خلال انعقاد الجلسة.