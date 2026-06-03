بريطانيا تمنح الناشرين حق حجب محتواهم عن ملخصات "غوغل" الذكية

الإجراء الجديد سيعزز قدرة الناشرين، ومن بينهم المؤسسات الإخبارية، على التفاوض مع "غوغل" بشأن استخدام محتواهم، بعدما اشتكت مؤسسات إعلامية من تراجع الزيارات إلى مواقعها...

أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية منح المواقع الإعلامية والناشرين في المملكة المتحدة أدوات تتيح لهم منع ظهور محتواهم في ملخصات الذكاء الاصطناعي ضمن نتائج بحث "غوغل"، من دون التأثير في ظهورهم في نتائج البحث التقليدية.

وقالت الهيئة إن الإجراء الجديد سيعزز قدرة الناشرين، ومن بينهم المؤسسات الإخبارية، على التفاوض مع "غوغل" بشأن استخدام محتواهم، بعدما اشتكت مؤسسات إعلامية من تراجع الزيارات إلى مواقعها وانخفاض الإيرادات نتيجة اعتماد المستخدمين على الملخصات التي تظهر أعلى صفحة البحث.

وكانت المواقع، حتى الآن، غير قادرة على رفض استخدام محتواها في ملخصات الذكاء الاصطناعي من دون الانسحاب أيضًا من نتائج البحث التقليدية، وهو خيار كان سيؤثر في انتشار محتواها بالنظر إلى هيمنة "غوغل" على سوق البحث.

وقالت "غوغل" إنها ستبدأ، اعتبارًا من الأربعاء، اختبار أداة تحكم جديدة لدى مجموعة من المواقع الإعلامية في المملكة المتحدة، تتيح لأصحاب المواقع إدارة طريقة ظهور روابطهم ومحتواهم في ميزات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، على أن يجري تعميمها عالميًا لاحقًا.

وتأتي الخطوة ضمن إجراءات أعلنتها هيئة المنافسة والأسواق للحد من نفوذ "غوغل" في سوق البحث، بعد تصنيف الشركة باعتبارها ذات وضع استراتيجي في خدمات البحث العامة داخل المملكة المتحدة.

وألزمت الهيئة "غوغل" كذلك بضمان إسناد محتوى الناشرين بوضوح في نتائج البحث المولدة بالذكاء الاصطناعي، عبر روابط واضحة، بهدف تعزيز ثقة المستخدمين وحماية حقوق الجهات المنتجة للمحتوى.

وقالت الرئيسة التنفيذية للهيئة، سارة كاردل، إن من الضروري أن يمتلك ناشرو المحتوى، ومنهم المؤسسات الإخبارية، قدرة تفاوضية مناسبة بشأن كيفية استخدام موادهم، ووصفت الإجراء بأنه متطلب غير مسبوق عالميًا على خدمات بحث "غوغل" في المملكة المتحدة.

وبحسب الهيئة، تستحوذ "غوغل" على أكثر من 90% من عمليات البحث العامة في المملكة المتحدة، ما جعل الناشرين يعتمدون بصورة كبيرة على نتائج البحث لجذب القراء إلى مواقعهم.

وأضافت الهيئة أنها ستراقب سلوك "غوغل" وتدرس أثر التغييرات الجديدة في خدمات البحث على الشركات والمستخدمين، مشيرة إلى أنها ستصدر إعلانات إضافية بشأن نشاط البحث التابع للشركة خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت "غوغل" أن أداة التحكم الجديدة لن تُستخدم عاملًا لترتيب نتائج البحث خارج ميزات البحث التوليدي، مثل ملخصات الذكاء الاصطناعي ووضع الذكاء الاصطناعي.