"يوتيوب" يتفوق على "نتفليكس" في متوسط المشاهدة اليومية

صعود "يوتيوب" من خدمة فيديو اجتماعية إلى منصة ترفيه عالمية يمثل أحد أبرز التحولات الإعلامية في العقد الحالي، مشيرًا إلى أن المستخدمين باتوا يتعاملون معها كوجهة رئيسية للترفيه...

تجاوزت منصة "يوتيوب" منافستها "نتفليكس" في متوسط وقت المشاهدة اليومية لكل حساب، وفق تحليل حديث شمل 20 سوقًا دولية، في مؤشر جديد على اتساع نفوذ منصة الفيديو التابعة لشركة "ألفابت".

وأظهر تحليل أجرته وكالة "ديجيتال آي" أن متوسط الاستخدام اليومي لـ"يوتيوب" ارتفع من 87.2 دقيقة في عام 2024 إلى 99.1 دقيقة في عام 2025. في المقابل، تراجع متوسط المشاهدة على "نتفليكس" من 100.5 دقيقة إلى 93.4 دقيقة خلال الفترة نفسها.

وسجلت المنصة نموًا واضحًا في المشاهدة عبر شاشات التلفزيون، إذ ارتفعت حصة التلفزيون من إجمالي وقت مشاهدة "يوتيوب" من 28% إلى 34% بين كانون الثاني/يناير 2024 وكانون الأول/ديسمبر 2025، بينما انخفضت حصة الهواتف المحمولة من 35% إلى 31%.

وكان جيل زد الفئة الأكثر استخدامًا للمنصة، بمتوسط بلغ 111 دقيقة يوميًا. كما سجّل الرجال بين 55 و64 عامًا أعلى معدل نمو في المشاهدة، بزيادة بلغت 15% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع متوسط الاستخدام اليومي بين النساء في جميع الفئات العمرية.

وتصدرت كوريا الجنوبية الدول المشمولة بالتحليل من حيث مدة الاستخدام، بمتوسط يومي بلغ 161.5 دقيقة، بينما سجلت فرنسا أكبر زيادة في متوسط الاستخدام اليومي، بنمو وصل إلى نحو الثلث.

ويأتي هذا التحول في وقت توسع فيه "يوتيوب" و"نتفليكس" نشاطيهما خارج مجالاتهما التقليدية. فقد حصلت "يوتيوب" على حقوق بث حفل جوائز الأوسكار لسنوات عدة، ودخلت مجال البث الرياضي عبر نقل مباراة من دوري كرة القدم الأميركية. في المقابل، تسعى "نتفليكس" إلى الاستثمار في برامج البودكاست المرئية التي تشهد رواجًا واسعًا على "يوتيوب".

ورأى مات روس، كبير مسؤولي التحليلات في "ديجيتال آي"، أن صعود "يوتيوب" من خدمة فيديو اجتماعية إلى منصة ترفيه عالمية يمثل أحد أبرز التحولات الإعلامية في العقد الحالي، مشيرًا إلى أن المستخدمين باتوا يتعاملون معها كوجهة رئيسية للترفيه، لا كمنصة تواصل اجتماعي فحسب.