بريطانيا تمهل مواقع التواصل 3 أشهر لحظر تداول الصور الجنسية بين القاصرين

جاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مشاركته في أسبوع لندن للتكنولوجيا، حيث دعا شركات مثل "آبل" و"غوغل" إلى تعزيز أدوات حماية الأطفال عبر تطبيق أنظمة أكثر صرامة للتحقق من أعمار المستخدمين...

أعلنت الحكومة البريطانية خطة جديدة تُلزم شركات التكنولوجيا الكبرى باتخاذ إجراءات خلال ثلاثة أشهر للحد من قدرة القاصرين على إنشاء أو إرسال أو استقبال الصور ذات الطابع الجنسي عبر الأجهزة والمنصات الرقمية.

وجاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مشاركته في أسبوع لندن للتكنولوجيا، حيث دعا شركات مثل "آبل" و"غوغل" إلى تعزيز أدوات حماية الأطفال عبر تطبيق أنظمة أكثر صرامة للتحقق من أعمار المستخدمين ومنع تداول هذا النوع من المحتوى بين القاصرين.

ولوّحت الحكومة باتخاذ إجراءات تشريعية في حال عدم استجابة الشركات للمطالب خلال المهلة المحددة، مشيرة إلى أن الخيارات المطروحة تشمل فرض غرامات مالية أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات غير الملتزمة.

وتهدف الخطة إلى جعل بريطانيا من أوائل الدول التي تمنع فعليًا استخدام القاصرين للأجهزة الرقمية في إنتاج أو تبادل الصور العارية أو ذات المحتوى الجنسي، في إطار جهود أوسع لتعزيز السلامة الرقمية للأطفال.

وتستند الحكومة إلى مؤشرات تفيد بارتفاع البلاغات المرتبطة بالاستغلال الجنسي عبر الإنترنت والتي تتضمن محتوى ينتجه القاصرون بأنفسهم، وهو ما يعكس تنامي المخاطر المرتبطة باستخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في هذه الفئة العمرية.

وأشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل بتطبيق أدوات للتحقق من العمر، إلا أن نطاق استخدامها ما يزال محدودًا ولا يشمل جميع التطبيقات والخدمات الرقمية.

وفي موازاة ذلك، تدرس الحكومة حزمة أوسع من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف منصات التواصل الاجتماعي، مع تركيز خاص على حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية المتزايدة.

وتشمل المقترحات قيد الدراسة فرض قيود عمرية إضافية على المستخدمين دون 16 عامًا، بما قد يحد من وصولهم إلى بعض المنصات أو بعض خصائصها، إلى جانب مراجعة مزايا يُنظر إليها على أنها تشجع الاستخدام المفرط، مثل التمرير غير المحدود والتشغيل التلقائي للمحتوى.

كما تبحث السلطات فرض ضوابط إضافية على خوارزميات التوصية، خصوصًا تلك التي قد تدفع بمحتوى حساس أو ضار إلى المستخدمين القاصرين، إضافة إلى مراجعة بعض جوانب الرسائل المشفرة في ظل المخاوف المتعلقة بحماية الأطفال.

وتشمل النقاشات أيضًا تطوير آليات أكثر دقة للتحقق من العمر، عبر الانتقال من أنظمة التصريح الذاتي إلى وسائل تحقق رقمية متقدمة قد تعتمد على تقنيات بيومترية أو هويات رقمية رسمية يجري العمل على تطويرها.

ويأتي هذا التوجه وسط نقاش متصاعد في بريطانيا ودول أخرى حول أفضل السبل لحماية القاصرين على الإنترنت، بين مؤيدين يرون أن التشديد التنظيمي ضرورة لمواجهة المخاطر الرقمية، ومعارضين يحذرون من تأثير هذه الإجراءات على الخصوصية والحريات الرقمية.