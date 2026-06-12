وثائقي "أبو ميلاد": قراءة إنسانية وفكرية في سيرة الأسير الشهيد وليد دقة

"عرض الفيلم يأتي في إطار حرص القناة على تقديم أعمال وثائقية تلامس القضايا الإنسانية والفكرية، وتفتح آفاقًا للجمهور لاستكشاف جوانب متعددة من مسارات شخصيات ملهمة، تركت أثرًا يتخطى تجربتها الفردية نحو مفاهيم أوسع للحرية والعدالة والذاكرة"...

تعرض قناة العربي 2 الفيلم الوثائقي "أبو ميلاد"، الذي يتناول سيرة الأسير الفلسطيني الشهيد وليد دقة، مستعيدًا محطات من حياته وتجربته الممتدة على مدار 38 عامًا في السجون الإسرائيلية، قبل استشهاده في نيسان/أبريل 2024 بعد معاناة طويلة مع الإهمال الطبي.

لا يكتفي الوثائقي بسرد المسار الشخصي والنضالي لوليد دقة، بل يغوص في البعد الفكري الذي شكّل أحد أبرز إسهاماته الفكرية خلال سنوات الأسر، من خلال التوقف عند فلسفة "الزمن" التي صاغها في كتابه "الزمن الموازي"، والتي تناول فيها تجربة الأسر بوصفها واقعًا زمنيًا مختلفًا يفرض شروطه الخاصة على الأسير وعائلته ومحيطه.

ومن خلال شهادات ومادة أرشيفية ومتابعات توثيقية، يقدم الفيلم قراءة إنسانية وفكرية لتجربة وليد دقة، متتبعًا علاقته بالكتابة والإبداع ومقاومة العزلة.

وفي هذا الصدد، أوضح إلياس خوري، المدير التنفيذي لقناة العربي 2، أن "عرض الفيلم يأتي في إطار حرص القناة على تقديم أعمال وثائقية تلامس القضايا الإنسانية والفكرية، وتفتح آفاقًا للجمهور لاستكشاف جوانب متعددة من مسارات شخصيات ملهمة، تركت أثرًا يتخطى تجربتها الفردية نحو مفاهيم أوسع للحرية والعدالة والذاكرة".

سيُعرض وثائقي "أبو ميلاد" يوم السبت 13 حزيران/يونيو 2026، الساعة 09:00 مساءً بتوقيت الدوحة، حصريًا على شاشة قناة العربي 2، وهو من إنتاج شركة "ميتافورا" للإنتاج الفني، إحدى الشركات التابعة للمُجمّع الإعلامي "فضاءات ميديا".