تركيا تكشف عن نموذجها للذكاء الاصطناعي "بيلغه".. برنامج وطني لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي

أعلنت تركيا إطلاق نموذجها الخاص للذكاء الاصطناعي المسمّى "بيلغه"، وذلك في قمة تركيا للذكاء الاصطناعي التي انطلقت اليوم السبت، وقال الرئيس التركي إردوغان: "سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي".

الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يخطب في قمة تركيا للذكاء الاصطناعي، اليوم السبت (Getty Images)

كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح قاجر، عن نموذج الذكاء الاصطناعي المحلي "بيلغه"، الذي وصفه بأنه "الذكاء الاصطناعي المفكر لتركيا".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء ذلك اليوم، السبت، في منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، قبيل الإعلان عن "خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي" التي عرضت اليوم خلال قمة تركيا للذكاء الاصطناعي، وشارك فيها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

ونشر قاجر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا تضمن حوارا دار بينه وبين "بيلغه". وفي حواره قال الوزير : "مرحبا ’بيلغه’، أنا محمد فاتح قاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا"، ليرد "بيلغه" قائلا: "مرحبا سيدي الوزير، يسعدني جدا التعرف إليكم. كيف يمكنني مساعدتكم؟".

وعندما سأل قاجر: "الفريق الذي طورك يقول إنك نموذج ذكاء اصطناعي محلي ووطني لتركيا. كيف تعرّف نفسك؟"، فأجاب "بيلغه": أنا مساعد ذكاء اصطناعي محلي ووطني تم تطويره لتلبية احتياجات تركيا. أنا هنا لتقديم المعلومات الأكثر دقة لكم ولجميع المستخدمين بأكثر الطرق واقعية".

وأشار قاجر إلى أن "بيلغه" دُرّب على مليارات الصفحات من البيانات، ثم سأله: "في ضوء هذه البيانات، ما هي الفرص ونقاط القوة التي تجعل تركيا أكثر تميزا عن غيرها من الدول؟"

فأجاب "بيلغه": "أكبر نقاط قوة تركيا هي سكانها الشباب وحيويتها، إلى جانب موقعها الجغرافي الإستراتيجي. كما أن قدرتنا الإنتاجية وسرعة تكيفنا مع التحول الرقمي تمنحنا مزايا كبيرة على المستوى العالمي".

نصائح "بيلغه" الأولى للشباب

وعندما سأل الوزير قاجر عن نقاط القوة التي تتمتع بها تركيا في مجال الذكاء الاصطناعي، ونصائحه للشباب في هذا المجال، قال "بيلغه": "إن نجاحاتنا، ولا سيما في الصناعات الدفاعية، إلى جانب منظومتنا التكنولوجية المتنامية، تمثل أبرز نقاط قوتنا. كما أن وجود شريحة شابة موهوبة في تطوير البرمجيات وتنوع البيانات المتاحة لدينا يمنحاننا مكانة متقدمة في هذا المجال".

وأضاف: "أنصح الشباب بالتركيز على أساسيات الرياضيات والمنطق، ليس فقط لاستخدام الأدوات، بل لفهم كيفية عمل هذه الأنظمة. كما أن الحفاظ على روح الفضول والانفتاح على التعلم المستمر، والعمل على مشاريع متعددة التخصصات، سيُعدّهم بشكل أفضل للمستقبل"

وانطلقت اليوم، السبت، قمة تركيا للذكاء الاصطناعي التي تضمّنت الإعلان عن خطة العمل الجديدة للذكاء الاصطناعي في تركيا، بمشاركة الرئيس إردوغان.

وقال الرئيس التركي: "بينما يتشكل نظام عالمي جديد، يشهد النظام القديم اضطرابا خطيرا، وبينما يرى البعض في هذه العملية فرصة تاريخية، يعتبرها آخرون أزمة لا بد من تجاوزها".

وأضاف: "في المقابل، نشهد كيف أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الجديدة لا تعيد تشكيل الوقائع فحسب، بل تعيد أيضا تشكيل التصورات في هذا العصر الذي يوصف بعصر ما بعد الحقيقة، لتصبح أحد أهم محركات الواقع الجديد".

وقال: "سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي، لضمان فهم جميع الفئات العمرية للذكاء الاصطناعي فهما صحيحا واستخدامه بأمان".

وأردف: "سنوفر التدريب لـ5 ملايين مواطن خلال عامين عبر ورش عمل في جميع الولايات لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وسندرب 10 آلاف خبير متقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، و100 ألف متخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي".