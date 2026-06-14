"بلوسكاي" تضيف المحادثات الجماعية في مسعى لمنافسة "إكس"

تُعد الإضافة من أوائل الخطوات العملية ضمن توجه "بلوسكاي" نحو بناء مجتمعات رقمية أكثر تماسكاً، بدلاً من التركيز فقط على نشر المحتوى والوصول إلى جمهور واسع، وهو تحول إستراتيجي يأتي في وقت تواجه فيه الشركة تباطؤاً في نمو قاعدة مستخدميها.

أطلقت منصة "بلوسكاي" ميزة جديدة للمحادثات الجماعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل بين المستخدمين وتوسيع خيارات التواصل داخل الشبكة، ضمن مساعيها لمنافسة منصة "إكس" في مجال المراسلة والأنشطة المجتمعية.

وتتيح الميزة الجديدة، التي وصلت مع الإصدار 1.124 من التطبيق، إنشاء محادثات جماعية تضم ما يصل إلى 50 مشاركاً، ما يمنح المستخدمين مساحة أكثر خصوصية للتواصل وتبادل النقاشات داخل المنصة.

وتُعد الإضافة من أوائل الخطوات العملية ضمن توجه "بلوسكاي" نحو بناء مجتمعات رقمية أكثر تماسكاً، بدلاً من التركيز فقط على نشر المحتوى والوصول إلى جمهور واسع، وهو تحول إستراتيجي يأتي في وقت تواجه فيه الشركة تباطؤاً في نمو قاعدة مستخدميها.

ويبلغ عدد مستخدمي "بلوسكاي" نحو 44.8 مليون مستخدم، وهو رقم لا يزال بعيداً عن حجم المنافسة مع المنصات الكبرى، إذ يتجاوز عدد المستخدمين النشطين شهرياً على "إكس" 600 مليون مستخدم.

وتسعى الشركة إلى تعزيز جاذبية منصتها عبر توفير أدوات تواصل متنوعة، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة من شبكات اجتماعية أخرى مثل "ثريدز" التابعة لشركة "ميتا".

وكانت "بلوسكاي" قد أدخلت خدمة المراسلة المباشرة خلال عام 2024، قبل أن تضيف أخيراً دعماً للمحادثات المشفرة من خلال دمج خدمة "غريم" الخارجية. ومع إطلاق المحادثات الجماعية، توسع المنصة نطاق خدماتها الاجتماعية أملاً في زيادة تفاعل المستخدمين واستقطاب شرائح جديدة.

وفي المقابل، تواصل "إكس" توسيع خدماتها في هذا المجال عبر تطبيق "إكس تشات"، الذي يدعم مجموعات أكبر بكثير، إذ يسمح بمشاركة ما يصل إلى 1000 شخص في المحادثة الواحدة.