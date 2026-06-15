بريطانيا تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عزم حكومته منع الأطفال دون سن السادسة عشرة من استخدام عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي، في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز سلامة القاصرين على الإنترنت والحد من تعرضهم للمحتوى الضار.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الإثنين أن بلاده ستمنع من تقل أعمارهم عن السادسة عشرة عاما من استخدام مجموعة من تطبيقات التواصل الاجتماعي، واصفا ذلك بأنه "لحظة فارقة" في تاريخ بريطانيا.

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وأكد ستارمر أنه سيتصدى في حال قاومت شركات التكنولوجيا هذه الخطوة، التي تهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار، ومن الإفراط في استخدام الشاشات، مضيفا أنه "غير مستعد لتقديم تنازلات تؤثر في سلامة أطفالنا وسعادتهم".

ويشار إلى أن هذه الخطوة تجعل من المملكة المتحدة جزءا من حركة عالمية متنامية، تسعى في تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت.

وقد طبقت أستراليا وكندا والبرازيل وإندونيسيا تشريعات، أو أعلنت عن فرض قيود، أو وجود متطلبات عمرية، من أجل استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الأثناء، تدرس عدة دول أخرى بينها فرنسا وإسبانيا والدنمارك وتايلاند وكوريا الجنوبية، تطوير توجهات مماثلة.