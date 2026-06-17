فلوريدا تقاضي "تيك توك" بتهمة خرق قانون حماية القاصرين

المنصة تتيح وصول المستخدمين الصغار إلى محتويات تتضمن موضوعات جنسية ومخدرات وعريًا وألفاظًا نابية، إضافة إلى اعتمادها أدوات مثل التمرير اللانهائي والإشعارات المستمرة التي تدفع المستخدمين إلى قضاء ساعات طويلة على التطبيق...

رفعت ولاية فلوريدا الأميركية دعوى قضائية ضد منصة "تيك توك"، متهمة إياها بانتهاك قانون الولاية الخاص بتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين، عبر تعريض الأطفال لمحتوى غير مناسب واستخدام خصائص مصممة لتعزيز الإدمان الرقمي.

وقال المدعي العام لفلوريدا، جيمس أوثماير، إن المنصة تتيح وصول المستخدمين الصغار إلى محتويات تتضمن موضوعات جنسية ومخدرات وعريًا وألفاظًا نابية، إضافة إلى اعتمادها أدوات مثل التمرير اللانهائي والإشعارات المستمرة التي تدفع المستخدمين إلى قضاء ساعات طويلة على التطبيق.

وتستند الدعوى المدنية، المرفوعة في مقاطعة سانت لوسي، إلى قانون أقرته فلوريدا العام الماضي يمنع من هم دون 14 عامًا من امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ويُلزم المراهقين بعمر 15 و16 عامًا بالحصول على موافقة الوالدين قبل إنشاء الحسابات.

وتتهم الولاية "تيك توك" بتضليل أولياء الأمور بشأن طبيعة المحتوى المتاح على المنصة، مشيرة إلى أن الشركة تصف المحتوى المخصص للبالغين بأنه نادر الظهور، في حين ترى السلطات أن مستوى هذا المحتوى يستوجب تصنيف التطبيق لمن هم فوق 16 عامًا أو حتى 18 عامًا، وهو ما كان سيؤدي إلى فرض قيود أبوية تمنع كثيرًا من القاصرين من تنزيله.

من جهتها، قالت "تيك توك" إنها تراجع الاتهامات الواردة في الدعوى، مؤكدة أنها تواصل تحديث خدماتها في فلوريدا بما يتوافق مع متطلبات القانون المحلي. وأضافت الشركة أن سلامة المستخدمين تمثل أولوية أساسية في تصميم المنصة.

وتأتي القضية ضمن سلسلة متزايدة من التحديات القانونية التي تواجهها "تيك توك" داخل الولايات المتحدة، إذ سبق أن رفعت نحو 24 ولاية دعاوى مماثلة تتعلق بخصائص المنصة الإدمانية وتأثيراتها المحتملة على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.