"إنستغرام" يوسّع حضوره على التلفزيون بمحتوى أطول وبث مباشر

تختبر المنصة مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لتناسب المشاهدة على الشاشات الكبيرة، من بينها قنوات محتوى منظمة وفق اهتمامات المستخدمين، بما يشمل المقاطع الكوميدية والرياضية ومحتوى صناع المحتوى المفضلين...

أعلن تطبيق "إنستغرام" توسيع خدماته على أجهزة التلفزيون الذكية في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضوره في سوق البث المرئي ومنافسة المنصات المتخصصة عبر تقديم محتوى أطول وتجارب مشاهدة جماعية.

وأوضحت الشركة أن تطبيق "إنستغرام" للتلفزيون أصبح متاحًا على أجهزة "سامسونغ" الذكية من طرازات 2020 وما بعدها، لينضم إلى الأجهزة المدعومة مسبقًا عبر "أمازون فاير تيفي" و"غوغل تيفي"، ما يتيح الوصول إلى شريحة واسعة من مستخدمي التلفزيونات الذكية في الولايات المتحدة.

وتختبر المنصة مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لتناسب المشاهدة على الشاشات الكبيرة، من بينها قنوات محتوى منظمة وفق اهتمامات المستخدمين، بما يشمل المقاطع الكوميدية والرياضية ومحتوى صناع المحتوى المفضلين.

كما تتيح الخدمة إرسال مقاطع "ريلز" مباشرة من الهاتف إلى التلفزيون عبر أجهزة "فاير تيفي" و"غوغل تيفي"، إلى جانب إمكانية مشاهدة المقاطع المحفوظة على الشاشة الكبيرة.

وتشمل التجارب الجديدة عرض "الستوريز" على التلفزيون، وإتاحة مقاطع فيديو أطول من المعتاد، إضافة إلى سلاسل محتوى متعددة الحلقات وخدمات البث المباشر، في توجه يعكس سعي "إنستغرام" إلى توسيع نطاق استخدام المنصة خارج الهواتف الذكية.

وأكدت الشركة أن تطبيق التلفزيون شهد تطورًا ملحوظًا منذ بدء اختباره، لكنها أشارت إلى أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، مع استمرار العمل على تطوير تجربة الفيديو الاجتماعي على الشاشات الكبيرة واستكشاف أساليب جديدة للتفاعل الجماعي حول المحتوى.