"إنستغرام" تختبر أدوات جديدة لمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في خوارزمية المحتوى

وتشمل التحديثات المقترحة إتاحة اختيار أنواع محددة من المحتوى التي يرغب المستخدم في مشاهدتها، إلى جانب تسهيل الوصول إلى إعدادات الخوارزمية والتحكم بها بصورة أسرع...

كشف رئيس منصة "إنستغرام"، آدم موسيري، عن مجموعة من الأدوات الجديدة قيد الاختبار تهدف إلى منح المستخدمين تحكمًا أكبر في خوارزمية عرض المحتوى، في خطوة تسعى إلى جعل ميزة "خوارزميتك" جزءًا أساسيًا من تجربة استخدام المنصة.

وأوضح موسيري، في منشور عبر "إنستغرام"، أن بعض الخصائص الجديدة لا تزال في مرحلة الاختبار، بينما سيُطرح بعضها قريبًا، وقد لا يصل بعضها الآخر إلى المستخدمين نهائيًا.

وتشمل التحديثات المقترحة إتاحة اختيار أنواع محددة من المحتوى التي يرغب المستخدم في مشاهدتها، إلى جانب تسهيل الوصول إلى إعدادات الخوارزمية والتحكم بها بصورة أسرع.

وأثارت التحديثات تفاعلاً واسعًا بين المستخدمين، إذ طالب كثيرون بأن تعطي الخوارزمية أولوية لعرض منشورات الحسابات التي يتابعونها بالفعل، بدلًا من التركيز على اقتراح محتوى من حسابات جديدة.

وبحسب التقرير، تجاوز عدد التعليقات على منشور موسيري 1700 تعليق، وتمحورت نسبة كبيرة منها حول المطالبة بإعادة النظر في آلية عمل الخوارزمية، بما يمنح المستخدمين سيطرة أكبر على المحتوى الذي يظهر في الصفحة الرئيسية.

ورغم هذه المطالب، أشار التقرير إلى أن تبني هذا التوجه بالكامل قد يتعارض مع فلسفة "إنستغرام" القائمة على اكتشاف محتوى جديد، وهو ما قد يحد من تنوع المحتوى الذي يصل إلى المستخدمين.

وكانت "إنستغرام" قد أطلقت ميزة "خوارزميتك" قبل نحو عام، وتتيح للمستخدمين تحديد الموضوعات التي يفضلون ظهورها في توصيات المنصة، مستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين اقتراح المحتوى.

ويمكن الوصول إلى الميزة من خلال قائمة الإعدادات، ثم "تفضيلات المحتوى"، واختيار "خوارزميتك"، حيث يستطيع المستخدم تحديد الموضوعات التي يرغب في متابعتها، من دون إمكانية التحكم المباشر في الحسابات التي تقترحها المنصة، وهي النقطة التي يطالب عدد كبير من المستخدمين بتغييرها.