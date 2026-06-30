"واتساب" يتيح استخدام أسماء المستخدمين بدلًا من أرقام الهواتف

الميزة تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في كيفية الظهور على التطبيق، ولا سيما داخل المجموعات، حيث لا يرغب كثيرون في مشاركة أرقام هواتفهم مع جميع المشاركين....ذ

تستعد "واتساب" لإطلاق ميزة تتيح للمستخدمين التواصل عبر أسماء مستخدمين فريدة بدلًا من مشاركة أرقام هواتفهم، في خطوة تقول الشركة إنها تهدف إلى تعزيز الخصوصية على المنصة.

وأوضحت "واتساب" أن الميزة ستُطرح تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة لتشمل نحو ثلاثة مليارات حساب، فيما سيبدأ المستخدمون بحجز أسماء المستخدمين عبر التطبيق اعتبارًا من الاثنين، مع بقاء استخدامها اختياريًا وإمكانية تعديلها أو حذفها في أي وقت.

وبعد اكتمال طرح الميزة، سيتمكن المستخدمون من بدء المحادثات عبر تبادل أسماء المستخدمين فقط، من دون إظهار أرقام الهواتف، مع استمرار توفير أدوات حظر الحسابات المزعجة والإبلاغ عنها.

وسيقتصر اسم المستخدم على 35 حرفًا كحد أقصى، مع حظر استخدام أسماء بعض الشخصيات العامة والمسؤولين والمشاهير لمنع انتحال الهوية، فيما لن توفر الشركة دليلًا عامًا للبحث عن أسماء المستخدمين، وسيظل رقم الهاتف شرطًا لإنشاء الحساب.

وقالت "ميتا"، المالكة لـ"واتساب"، إن الميزة تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في كيفية الظهور على التطبيق، ولا سيما داخل المجموعات، حيث لا يرغب كثيرون في مشاركة أرقام هواتفهم مع جميع المشاركين.

ورغم الترحيب بالميزة، يرى بعض الخبراء أنها لا تعني تحول "واتساب" إلى تطبيق أكثر حفاظًا على الخصوصية. وقالت أستاذة الفلسفة في جامعة أكسفورد، كاريسا فيليز، إن التطبيق لا يستخدم محتوى الرسائل المشفرة لأغراض إعلانية، لكنه يجمع بيانات وصفية، مثل جهات الاتصال وتوقيت الرسائل، لدعم أنشطته الإعلانية.

وتأتي الخطوة بعد نحو عامين من إطلاق تطبيق "سيغنال" ميزة مشابهة، في إطار المنافسة بين تطبيقات المراسلة لتعزيز أدوات حماية خصوصية المستخدمين.