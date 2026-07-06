مركز حملة يطلق "المدافع الرقمي" أول لعبة تعليمية رقمية ثنائية اللغة لتعزيز الأمان الرقمي لدى الأطفال

تأتي هذه المبادرة في ظل تزايد حضور الأطفال في الفضاء الرقمي، وما يرافقه من تحديات تتعلق بالخصوصية، والأمان الرقمي، والمحتوى الضار، والاحتيال الإلكتروني، الأمر الذي يجعل تعزيز الثقافة الرقمية ومهارات الاستخدام الآمن للإنترنت ضرورة متزايدة للأطفال والأهالي والمدارس...

أطلق حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، لعبة "المدافع الرقمي"، وهي أول لعبة تعليمية رقمية ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية) يطورها المركز، بهدف تمكين الأطفال من اكتساب مهارات الأمان الرقمي من خلال تجربة تعليمية تفاعلية وممتعة.

تأتي هذه المبادرة في ظل تزايد حضور الأطفال في الفضاء الرقمي، وما يرافقه من تحديات تتعلق بالخصوصية، والأمان الرقمي، والمحتوى الضار، والاحتيال الإلكتروني، الأمر الذي يجعل تعزيز الثقافة الرقمية ومهارات الاستخدام الآمن للإنترنت ضرورة متزايدة للأطفال والأهالي والمدارس.

تأخذ اللعبة الأطفال في رحلة مليئة بالمهام والتحديات المستوحاة من مواقف الحياة اليومية، برفقة خالد، الطالب الفضولي، وبيكسل، المساعد الرقمي الودود، اللذين يرافقان اللاعبين/ات في تعلّم كيفية حماية الخصوصية، وإنشاء كلمات مرور قوية، واكتشاف الروابط المشبوهة، والتعامل الآمن مع الألعاب والمنصات الرقمية، واتخاذ قرارات ذكية في العالم الرقمي.

صُممت اللعبة للأطفال من عمر 7 إلى 14 عامًا، وتعتمد على أسلوب التعلّم من خلال اللعب، حيث يتقدم اللاعبون/ات عبر مراحل مختلفة تتناول موضوعات أساسية في الأمان الرقمي بطريقة مبسطة وتفاعلية، بما يعزز التفكير النقدي والسلوك الرقمي الآمن.

قال مهدي كرزم، منسق المشاريع في مركز حملة: "تندرج لعبة "المدافع الرقمي" ضمن جهود مركز حملة الرامية إلى تعزيز الحقوق الرقمية وبناء بيئة رقمية أكثر أمانًا، من خلال تطوير أدوات وموارد تعليمية تسهم في رفع الوعي الرقمي لدى مختلف الفئات، وخاصة الأطفال. ونأمل أن تسهم هذه اللعبة في تمكين الأطفال من اكتساب مهارات عملية تساعدهم على التفاعل مع العالم الرقمي بثقة وأمان."

تتوفر اللعبة مجانًا باللغة العربية والإنجليزية على أجهزة Android وiPhone، بالإضافة إلى نسخة عبر الويب، بما يتيح للأطفال والأهالي والمدارس الوصول إليها بسهولة واستخدامها في المنزل أو في البيئات التعليمية.

للتعرف على اللعبة والبدء باللعب، حملوها عبر Google Play، أو App Store، أو زوروا نسخة الويب.