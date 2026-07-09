"إكس" تطلق محرر فيديو جديدًا للحدّ من إعادة نشر المقاطع المنسوخة

تواجه المنصة تحديات أخرى، من بينها انتشار الحسابات الآلية التي قد تسهم في تضخيم أعداد المشاهدات وإعادة نشر المحتوى دون إذن من أصحاب الحقوق...

أطلقت منصة "إكس" أداة جديدة لتحرير الفيديو، في خطوة تستهدف تشجيع المستخدمين على إنتاج محتوى أصلي والحد من إعادة نشر المقاطع المنسوخة من حسابات أخرى.

وتتضمن الأداة الجديدة مجموعة من الميزات، منها استخدام الشاشة الخضراء، ودمج الصور ومقاطع الفيديو ومنشورات "إكس" داخل الفيديو، إلى جانب إضافة ترجمة مكتوبة بعدة لغات مع إمكانية تخصيص شكلها.

وقال رئيس قسم المنتجات في "إكس"، نيكيتا بير، إن الهدف من الأداة هو تزويد المستخدمين بمحرر فيديو عملي يساعد على إنتاج محتوى أصلي، معربًا عن أمله في أن تصبح مقاطع الفيديو المنشورة على المنصة أكثر تميزًا وأقل اعتمادًا على المواد المتداولة في منصات أخرى. وأضاف أن كثيرًا من الحسابات البارزة تنشر محتوى معاد استخدامه، وأحيانًا بعد سنوات من ظهوره لأول مرة.

وأشار بير إلى أن دعم صناع المحتوى يمثل أولوية لدى الشركة، مؤكدًا أن "إكس" تعمل على توفير أدوات تساعد المبدعين على إنتاج محتوى أصلي وتحقيق عائدات منه، مع الاستعداد لإطلاق تحديثات إضافية لمحرر الفيديو خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم هذه الخطوة، لا تزال "إكس" تفتقر إلى أدوات مدمجة تتيح لأصحاب المحتوى الإبلاغ عن المقاطع المسروقة أو المطالبة بحقوقهم، بخلاف ما توفره منصات منافسة مثل "ميتا" و"يوتيوب"، اللتين تقدمان أدوات لرصد المحتوى المنسوخ والحد من انتشاره أو تمكين أصحابه من الاستفادة منه.

كما تواجه المنصة تحديات أخرى، من بينها انتشار الحسابات الآلية التي قد تسهم في تضخيم أعداد المشاهدات وإعادة نشر المحتوى دون إذن من أصحاب الحقوق.