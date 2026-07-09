"ميتا" تطلق "ميوز" وسط انتقادات تتعلق باستخدام صور المستخدمين

أثار النظام جدلًا بعدما تبين أنه يسمح بإنشاء صور معدلة لمستخدمين آخرين على "إنستغرام" إذا كانت حساباتهم عامة...

أعلنت شركة "ميتا" إطلاق مولد الصور الجديد "ميوز إيمدج"، الذي طوره قسم "ميتا سوبر إنتلجنس لابز"، مع إتاحته مجانًا عبر "ميتا إيه آي" و"إنستغرام" و"واتساب"، إلا أن الخدمة أثارت انتقادات بسبب سياساتها المتعلقة باستخدام صور المستخدمين.

ويتيح "ميوز إيمدج" إنشاء الصور وتعديلها بالاعتماد على الأوامر النصية، على غرار أدوات توليد الصور المنافسة، كما يوفر قوالب وإعدادات جاهزة لمساعدة المستخدمين على إنتاج المحتوى.

وأثار النظام جدلًا بعدما تبين أنه يسمح بإنشاء صور معدلة لمستخدمين آخرين على "إنستغرام" إذا كانت حساباتهم عامة. وتنص سياسة "ميتا" على أن الآخرين قد يتمكنون من استخدام صور الحسابات العامة عبر ميزات الذكاء الاصطناعي، من دون إخطار أصحابها بالمحتوى الذي يُنشأ باستخدام تلك الصور.

وأعرب مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من إمكانية توظيف صور أشخاص حقيقيين في محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي من دون موافقة صريحة، محذرين من انعكاسات ذلك على الخصوصية وإمكانية إساءة استخدام الصور أو التلاعب بها.

ويأتي الجدل في سياق الانتقادات المتواصلة لأدوات توليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي، التي تواجه اتهامات بالاعتماد على أعمال المبدعين في التدريب من دون الحصول على إذن مسبق أو تقديم مقابل مادي، إلى جانب المخاوف من تأثير انتشار هذه الأدوات في أعمال المصممين والفنانين وغيرهم من العاملين في الصناعات الإبداعية.