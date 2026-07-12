"ميتا" تثير مخاوف بشأن استخدام صور المستخدمين في الذكاء الاصطناعي

الميزة أثارت انتقادات من خبراء ومستخدمين، إذ يرون أن الصور المنشورة للعامة قد تتحول إلى مادة تستخدمها أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى جديد دون إخطار أصحابها، ما يثير تساؤلات حول حدود استخدام البيانات الشخصية...

أطلقت شركة "ميتا" ميزة جديدة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي تتيح الاستفادة من الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على الحسابات العامة في "إنستغرام"، في خطوة أثارت مخاوف تتعلق بالخصوصية وإمكانية إعادة استخدام صور المستخدمين دون إشعار مباشر.

وتعتمد الميزة على نموذج "Muse Image" التابع لمختبرات "ميتا" للذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للمستخدم إنشاء صور جديدة عبر أوامر نصية، مع الإشارة إلى حسابات عامة على "إنستغرام" باستخدام علامة (@)، ليحلل النموذج المحتوى البصري المتاح ويولّد صورًا مستوحاة منه.

وتقول "ميتا" إن الهدف من التقنية هو دعم الاستخدامات الإبداعية، مثل تصميم الدعوات، وإنتاج أفكار بصرية، وتعديل الصور بطريقة أكثر تخصيصًا، إلى جانب دمج صور متعددة وإجراء تعديلات مباشرة عليها، مع إمكانية مشاركة النتائج عبر تطبيقاتها.

إلا أن الميزة أثارت انتقادات من خبراء ومستخدمين، إذ يرون أن الصور المنشورة للعامة قد تتحول إلى مادة تستخدمها أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى جديد دون إخطار أصحابها، ما يثير تساؤلات حول حدود استخدام البيانات الشخصية.

ووفقًا لتقارير تقنية، تُفعّل هذه الإمكانية افتراضيًا للحسابات العامة الخاصة بالبالغين، بينما لا تشمل الحسابات الخاصة أو حسابات القاصرين، كما توفر "ميتا" خيارًا يسمح للمستخدمين بإيقاف استخدام محتواهم في عمليات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي.

ويرى منتقدون أن الاعتماد على خيار الانسحاب من الخدمة لا يوفر حماية كافية، لأن المسؤولية تقع على المستخدم لتعطيل الميزة، بدل اشتراط الحصول على موافقة مسبقة قبل استخدام صوره في إنشاء محتوى جديد.

ويحذر خبراء الأمن الرقمي من أن هذه الأدوات قد تزيد مخاطر التزييف العميق وانتحال الهوية الرقمية، من خلال إنتاج صور واقعية أو مضللة لأشخاص حقيقيين، وهو ما قد يؤثر في سمعة الأفراد، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بصور الأطفال أو الصور العائلية المنشورة للعامة.

في المقابل، تؤكد "ميتا" أنها تعمل على تطوير أدوات لتعزيز الشفافية، وتمكين المستخدمين من التحكم في كيفية استخدام محتواهم، إضافة إلى اعتماد تقنيات تساعد في تمييز الصور التي أُنتجت باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويطالب مختصون بتوفير ضمانات إضافية، تشمل إشعارات واضحة عند استخدام صور الأشخاص، وآليات سهلة للاعتراض، وإجراءات تحد من استغلال الصور الشخصية في التضليل أو التلاعب بالهوية الرقمية.

ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس تحولًا في طبيعة منصات التواصل الاجتماعي، إذ لم تعد الصور مجرد محتوى للمشاركة، بل أصبحت بيانات يمكن للذكاء الاصطناعي تحليلها وإعادة إنتاجها، ما يعيد طرح أسئلة قانونية وأخلاقية بشأن حدود استخدام الصور المنشورة وحقوق أصحابها في عصر الذكاء الاصطناعي.