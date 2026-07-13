دراسة: "لينكد إن" يتصدر منصات التواصل في نشر المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي

خلصت "بانغرام" إلى أن المستخدمين يميلون إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي بدرجة أكبر في البيئات المهنية المرتبطة بهوياتهم الحقيقية، مقارنة بالمنصات التي يغلب عليها الطابع غير الرسمي أو استخدام الأسماء المستعارة...

أظهرت بيانات جمعتها منصة "بانغرام" المتخصصة في رصد المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي أن "لينكد إن" يسجل أعلى نسبة من هذا النوع من المحتوى بين منصات التواصل الاجتماعي، متقدمًا بفارق كبير على المنصات الأخرى.

واعتمدت "بانغرام" على إضافة لمتصفح "كروم" تحلل المنشورات أثناء تصفحها لتحديد ما إذا كانت مكتوبة بالذكاء الاصطناعي، وأظهرت النتائج أن متوسط المحتوى المولّد آليًا بلغ 13.8% من إجمالي المواد التي خضعت للفحص.

وبحسب الدراسة، فإن 25.72% من المنشورات التي يزيد طولها على 250 كلمة صُنفت على أنها مولّدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، فيما شكّلت منشورات "لينكد إن" 62% من جميع المنشورات التي رصدتها الأداة بوصفها محتوى مولدًا آليًا.

وأشارت النتائج إلى أن المنشورات الطويلة كانت أكثر عرضة للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في أربع من أصل خمس منصات شملها التحليل، كما تبين أن مقالات منصة "إكس" الطويلة تضمنت مستويات مرتفعة من المحتوى المولّد.

وأرجعت الدراسة انتشار هذه الظاهرة على "لينكد إن" إلى توفير المنصة أدوات مدمجة للمساعدة في كتابة المنشورات بالذكاء الاصطناعي، من بينها ميزة عُرفت سابقًا باسم "الكتابة بالذكاء الاصطناعي" قبل إعادة تسميتها إلى "تحسين المنشور".

في المقابل، سجلت منصة "ريديت" أدنى معدل بين المنصات التي شملتها الدراسة، إذ بلغ المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي 4.4% فقط، بينما كانت 98.1% من التعليقات مكتوبة من مستخدمين بشريين، في حين بلغت نسبة المنشورات الرئيسية المكتوبة بالذكاء الاصطناعي 11.6%.

وخلصت "بانغرام" إلى أن المستخدمين يميلون إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي بدرجة أكبر في البيئات المهنية المرتبطة بهوياتهم الحقيقية، مقارنة بالمنصات التي يغلب عليها الطابع غير الرسمي أو استخدام الأسماء المستعارة.