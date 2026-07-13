"ميتا" توقف ميزة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي بعد انتقادات بشأن الخصوصية

رأى منتقدون أن اعتماد "ميتا" على نموذج يتيح للمستخدمين الانسحاب من المشاركة بدلًا من الحصول على موافقة مسبقة لا يوفر حماية كافية للخصوصية...

أوقفت شركة "ميتا" ميزة "ميوز إيمجز" (Muse Image) لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاقها، إثر موجة انتقادات واسعة أثارتها مخاوف تتعلق بالخصوصية وآلية استخدام الصور العامة على منصة إنستجرام.

وكانت الميزة تتيح إنشاء صور جديدة بالذكاء الاصطناعي بالاستناد إلى حسابات إنستجرام العامة، عبر الإشارة إليها داخل الأوامر النصية، ما أثار تساؤلات بشأن استخدام صور الأشخاص من دون موافقة صريحة أو إخطار مسبق.

ورأى منتقدون أن اعتماد "ميتا" على نموذج يتيح للمستخدمين الانسحاب من المشاركة بدلًا من الحصول على موافقة مسبقة لا يوفر حماية كافية للخصوصية، مشيرين إلى أن تعطيل استخدام المحتوى يتطلب الوصول إلى إعدادات خاصة، وهو ما اعتبروه نهجًا غير ملائم عند التعامل مع الصور الشخصية.

كما حذر معارضو الميزة من إمكانية استغلالها في إنتاج صور مزيفة أو انتحال هوية أشخاص حقيقيين، في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما أثار مخاوف إضافية بشأن الحقوق الرقمية والتحكم في استخدام الصور.

وأعلنت "ميتا" سحب الوظيفة التي تسمح باستخدام حسابات إنستجرام العامة كمرجع لإنشاء الصور، موضحة أن الهدف كان توفير أداة إبداعية جديدة مع منح المستخدمين قدرًا من التحكم في المحتوى العام، لكنها أقرت بأن الميزة لم تحقق النتائج المرجوة بعد ردود الفعل التي تلقتها.

ويبرز القرار التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، مع تصاعد أهمية قضايا الخصوصية والموافقة وحقوق المحتوى بوصفها عناصر أساسية في تقييم المنتجات الجديدة.