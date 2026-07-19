ترامب يقلّص مدة تأشيرات الصحافيين الأجانب ويواجه انتقادات حقوقية

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلغاء العمل بنظام "مدة الوضع القانوني"، الذي كان يسمح للصحافيين الأجانب بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة طوال فترة استيفائهم شروط التأشيرة من دون تحديد مدة إقامة ثابتة...

أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قواعد جديدة لتأشيرات الصحافيين الأجانب العاملين في الولايات المتحدة، تقضي بتحديد مدة التأشيرة بـ240 يومًا بدلًا من خمس سنوات، فيما خُصصت مدة لا تتجاوز 90 يومًا للصحافيين الصينيين، في خطوة أثارت اعتراضات من منظمات معنية بحرية الصحافة.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلغاء العمل بنظام "مدة الوضع القانوني"، الذي كان يسمح للصحافيين الأجانب بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة طوال فترة استيفائهم شروط التأشيرة من دون تحديد مدة إقامة ثابتة.

ولا يقتصر القرار على الصحافيين، بل يشمل أيضًا الطلاب الأجانب والمشاركين في برامج التبادل الثقافي، إذ ترى الإدارة الأميركية أن النظام السابق أتاح الإقامة لفترات طويلة من دون مراجعة دورية لأوضاع حاملي التأشيرات.

وقال وزير الأمن الداخلي، ماركواين مولين، إن النظام السابق، الذي استمر العمل به نحو نصف قرن، ألحق ضررًا بالأمن القومي وسهّل عمليات الاحتيال في نظام الهجرة، معتبرًا أن تحديد مدد زمنية للتأشيرات سيمنح السلطات قدرة أكبر على مراجعة أوضاع المقيمين والتدقيق فيها بصورة منتظمة.

وأضاف أن بعض الطلاب استغلوا النظام السابق عبر الاستمرار في التسجيل ببرامج دراسية لتجنب مغادرة الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على نظام الهجرة.

في المقابل، انتقدت منظمات مدافعة عن حرية الصحافة القرار، محذرة من أنه سيزيد الأعباء القانونية والإدارية والمالية على المؤسسات الإعلامية الأجنبية، ويقوض قدرة المراسلين على أداء عملهم باستقلالية.

ورأت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن تقليص مدة التأشيرات سيجعل تغطية الأحداث من داخل الولايات المتحدة أكثر صعوبة، معتبرة أن إلزام الصحافيين بتجديد تأشيراتهم بصورة متكررة قد يخلق ضغوطًا تدفع بعضهم إلى تجنب نشر تقارير قد تُغضب الإدارة الأميركية خشية رفض طلبات التجديد.

كما دعت المنظمة الكونغرس إلى التدخل لضمان استمرار قدرة الصحافيين الأجانب على العمل بحرية، محذرة من أن النظام الجديد قد يتيح استخدام التأشيرات وسيلةً للضغط السياسي على وسائل الإعلام.

وأشارت إلى أن وزارة الأمن الداخلي كانت قد طرحت هذه التعديلات لأول مرة في أغسطس/آب 2025، قبل أن تقود تحركًا شاركت فيه 17 منظمة للمطالبة بسحبها، معتبرة أنها تمنح السلطات صلاحيات واسعة قد تُستخدم بصورة انتقائية ضد المراسلين.

من جهتها، وصفت لجنة حماية الصحافيين السياسة الجديدة بأنها مؤشر على تراجع في حماية حرية التعبير، محذرة من أن تكرار إجراءات تجديد التأشيرات قد يؤثر في استقلالية التغطية الإعلامية.

ويأتي القرار بالتزامن مع استمرار إدارة ترامب في تشديد سياسات الهجرة، وفي ظل تصاعد المواجهة مع عدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها صحيفة "نيويورك تايمز"، التي طعنت في مذكرات قضائية استدعت صحافيين للإدلاء بشهاداتهم بشأن تقارير تناولت الطائرة الرئاسية التي قدمتها قطر هديةً للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من نشرها في السجل الفيدرالي، فيما تبقى القيود المفروضة على الصحافيين الصينيين الأكثر تشددًا، مع قصر مدة تأشيراتهم على 90 يومًا.

وكانت إدارة ترامب الأولى قد اقترحت هذه الإجراءات عام 2020، قبل أن تتراجع عنها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، في حين وصفت وزارة الخارجية الصينية القرار بأنه تمييزي، مطالبة واشنطن بإلغائه، ومؤكدة احتفاظ بكين بحق الرد بإجراءات مماثلة.