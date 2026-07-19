"ترامب ميديا" تبيع وصولًا فوريًا لمنشورات ترامب للمؤسسات المالية

قالت الشركة إن الخدمة ستبدأ مطلع أغسطس/آب المقبل، وستوفر تدفقًا مباشرًا للمنشورات في الزمن الحقيقي عبر واجهة برمجة تطبيقات، بما يسمح للمشتركين باستقبال المحتوى خلال أجزاء من الثانية، مع دعم فني متواصل وأرشيف للمنشورات يعود إلى عام 2022...

أعلنت شركة "ترامب ميديا"، المالكة لمنصة "تروث سوشال"، إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم "Truth API"، تتيح للمؤسسات المالية وشركات التداول الوصول الفوري إلى منشورات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغيرها من الحسابات البارزة على المنصة، في خطوة تستهدف تحويل البيانات إلى مصدر إيرادات جديد.

وقالت الشركة إن الخدمة ستبدأ مطلع أغسطس/آب المقبل، وستوفر تدفقًا مباشرًا للمنشورات في الزمن الحقيقي عبر واجهة برمجة تطبيقات، بما يسمح للمشتركين باستقبال المحتوى خلال أجزاء من الثانية، مع دعم فني متواصل وأرشيف للمنشورات يعود إلى عام 2022.

وأوضح الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة، كيفن ماكغورن، أن الأسواق المالية تتفاعل بصورة متزايدة مع منشورات منصة "تروث سوشال"، معربًا عن توقعه بأن تصبح الخدمة الجديدة مصدرًا مستدامًا للإيرادات.

ويتابع نحو 12.9 مليون مستخدم حساب الرئيس الأميركي على المنصة، التي اعتاد استخدامها للإعلان عن مواقف سياسية وقرارات رسمية قبل نشرها عبر قنوات أخرى، إلى جانب حسابات أخرى تحظى بمتابعة واسعة، منها البيت الأبيض، وأبناء ترامب، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل.

وتستهدف الخدمة بصورة خاصة شركات التداول عالي التردد، التي تعتمد على خوارزميات تنفذ آلاف الصفقات يوميًا استنادًا إلى الأخبار والبيانات فور صدورها، وتسعى إلى تقليص زمن الوصول إلى المعلومات للحصول على أفضلية تنافسية في الأسواق.

وأكدت الشركة أن المؤسسات المالية كانت تعتمد سابقًا على متابعة منشورات المنصة بوسائل يدوية، بينما توفر الخدمة الجديدة وصولًا مباشرًا وسريعًا إلى المعلومات التي قد تؤثر في حركة الأسواق.

وشهدت الأسواق خلال السنوات الأخيرة تقلبات ملحوظة عقب منشورات لترامب تناولت ملفات سياسية واقتصادية، من بينها الحرب بين إيران وإسرائيل، وأسواق الطاقة، والسياسات الاقتصادية، إذ تستجيب أنظمة التداول الآلي لهذه المنشورات بتنفيذ أوامر بيع وشراء خلال ثوانٍ.

وأشار التقرير إلى أن متداولين ضخوا نحو 500 مليون دولار في سوق النفط خلال مارس/آذار الماضي، قبل نحو 15 دقيقة من نشر ترامب منشورًا تحدث فيه عن محادثات وصفها بالمثمرة مع إيران، ما أعقبه تراجع في أسعار النفط وتقلبات واسعة في الأسواق.

وأثار إطلاق الخدمة الجديدة تساؤلات بشأن احتمال تضارب المصالح، في ظل امتلاك عائلة ترامب الحصة الأكبر في الشركة، بينما تمثل منشورات الرئيس الأميركي المنتج الذي يُسوّق للمؤسسات المالية.

ولم تكشف "ترامب ميديا" عن رسوم الاشتراك في الخدمة، لكنها أكدت توقيع اتفاقيات مع عدد من العملاء قبل إطلاقها رسميًا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الشركة على تحسين نتائجها المالية، بعدما سجلت خسارة صافية بلغت 405 ملايين دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.