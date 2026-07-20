ما أسباب رفع واشنطن الحظر عن "تيك توك" في الأجهزة الحكومية؟

لا يعني القرار إنهاء التحفظات الأميركية تجاه "تيك توك"، إذ لا تزال الوكالات الحكومية تملك حرية الإبقاء على الحظر إذا رأت أن مقتضيات الأمن تتطلب ذلك..

سمحت وزارة العدل الأميركية مجددًا لموظفي الحكومة الفيدرالية بتنزيل تطبيق "تيك توك" واستخدامه على الأجهزة الحكومية، منهية حظرًا فُرض أواخر عام 2022 على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي وحماية بيانات المستخدمين.

وجاء القرار بعد إعادة هيكلة أعمال التطبيق في الولايات المتحدة، إذ أصبحت عمليات المستخدمين الأميركيين تُدار عبر كيان "TikTok USDS"، الذي يمتلك فيه مستثمرون أميركيون ودوليون حصة تبلغ 80.1%، بينما انخفضت حصة شركة "بايت دانس" الصينية إلى 19.9%.

وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، أصبحت بيانات المستخدمين الأميركيين وخوارزميات تشغيل التطبيق تُدار عبر البنية السحابية لشركة "أوراكل" داخل الولايات المتحدة، وهو ما اعتبرته وزارة العدل خطوة قلّصت احتمالات وصول جهات أجنبية إلى البيانات الحساسة.

وكانت الولايات المتحدة قد أقرت في كانون الأول/ديسمبر 2022 قانونًا يحظر تثبيت "تيك توك" على الأجهزة الحكومية الفيدرالية، قبل أن يوجّه البيت الأبيض الوكالات الحكومية بإزالة التطبيق من أجهزتها الرسمية، استنادًا إلى مخاوف من إمكان وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين عبر الشركة المالكة للتطبيق.

وأوضحت وزارة العدل، في مذكرة جديدة، أن المعطيات التي استند إليها قرار الحظر تغيّرت بصورة جوهرية، بما يسمح للوكالات الفيدرالية بإعادة إتاحة التطبيق على أجهزتها، مع احتفاظ كل وكالة بصلاحية فرض قيود إضافية وفقًا لطبيعة عملها.

ولا يعني القرار إنهاء التحفظات الأميركية تجاه "تيك توك"، إذ لا تزال الوكالات الحكومية تملك حرية الإبقاء على الحظر إذا رأت أن مقتضيات الأمن تتطلب ذلك، فيما تواصل الشركة مواجهة تدقيق تنظيمي في ملفات تتعلق بحماية خصوصية الأطفال، وإدارة المحتوى، وشفافية الخوارزميات داخل الولايات المتحدة وأوروبا.