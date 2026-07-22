تحذيرات من تصاعد استدراج الأطفال عبر الإنترنت لإيذاء أنفسهم

أكد مختصون أن هذه الشبكات تستغل الأطفال الذين يكشفون عبر الإنترنت عن معاناتهم النفسية أو الاجتماعية، داعين إلى تعزيز الرقابة الرقمية، ورفع الوعي لدى الأسر، وتحسين آليات التعاون بين المنصات الرقمية والسلطات المختصة...

حذر خبراء في حماية الأطفال ومسؤولو إنفاذ القانون من تصاعد عالمي في ظاهرة استدراج الأطفال والمراهقين عبر الإنترنت لإجبارهم على إنتاج مواد تتعلق بالاستغلال الجنسي أو إيذاء أنفسهم، في نمط متزايد من الجرائم الرقمية يُعرف باسم "الاستغلال الإلكتروني السادي".

وبحسب خبراء تحدثوا لصحيفة "الغارديان"، يستهدف الجناة أطفالًا ومراهقين عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، قبل ابتزازهم بصور أو مقاطع خاصة لإجبارهم على إنتاج مزيد من المحتوى، أو إيذاء أنفسهم، أو إلحاق الأذى بآخرين، وفي بعض الحالات دفعهم إلى محاولة الانتحار.

وأفاد المركز الوطني الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) بأنه تلقى أكثر من 3000 بلاغ عن هذا النوع من الجرائم حول العالم خلال عام 2025، بزيادة بلغت 125% مقارنة بالعام السابق، مع تأكيد الخبراء أن العدد الحقيقي للحوادث قد يكون أعلى بكثير بسبب عدم الإبلاغ عن كثير منها.

وأشار الخبراء إلى أن مرتكبي هذه الجرائم ينشطون ضمن شبكات إلكترونية، ويكون بعضهم من المراهقين أو الشباب، ويستغلون ألعابًا تحظى بشعبية بين الأطفال، مثل "Minecraft" و"Roblox"، أو مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي تُعنى بالصحة النفسية واضطرابات الأكل والأفكار الانتحارية، لاستهداف الضحايا الأكثر هشاشة.

وغالبًا ما ينقل الجناة المحادثات إلى تطبيقات مراسلة، مثل "تيليغرام"، حيث يصبح من الصعب رصد أنشطتهم، قبل ممارسة الابتزاز والسيطرة النفسية على الضحايا.

وتشمل الانتهاكات، وفق الخبراء، إجبار الأطفال على إيذاء أنفسهم، أو تنفيذ ممارسات مهينة، أو الاعتداء على آخرين، مع توثيق تلك الأفعال ونشرها داخل الشبكات الإجرامية لتعزيز مكانة الجناة بين أعضائها.

وفي شباط/فبراير الماضي، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) تحذيرًا من الارتفاع الحاد في نشاط شبكات إلكترونية عنيفة، من بينها مجموعة "764"، التي تستهدف الأطفال والأشخاص الأكثر عرضة للاستغلال.

وأكد مختصون أن هذه الشبكات تستغل الأطفال الذين يكشفون عبر الإنترنت عن معاناتهم النفسية أو الاجتماعية، داعين إلى تعزيز الرقابة الرقمية، ورفع الوعي لدى الأسر، وتحسين آليات التعاون بين المنصات الرقمية والسلطات المختصة لرصد هذه الأنشطة والحد منها.