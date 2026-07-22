تصعيد غير مسبوق: إدارة ترامب تسعى للحصول على سجلات هواتف صحافيي "نيويورك تايمز"

سعت وزارة العدل الأميركية، في إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى الحصول على سجلات هواتف عدد من صحافيي "نيويورك تايمز" وأفراد من عائلاتهم، ضمن تحقيق يهدف إلى كشف مصادر صحافية زودت الجريدة بمعلومات بشأن الجوانب الأمنية للطائرة الرئاسية الجديدة "إير فورس وان".

وبحسب مذكرة قانونية قدمتها الصحيفة إلى محكمة اتحادية، أصدرت وزارة العدل في 10 تموز/يوليو طلبات قضائية للحصول على سجلات هواتف عدد من المراسلين وأقاربهم، بالتزامن مع إصدار مذكرات استدعاء لثلاثة من صحافيي الجريدة للمثول أمام هيئة محلفين كبرى.

ويرتبط التحقيق بتقرير نشرته "نيويورك تايمز" حول مخاوف أمنية تتعلق بالطائرة الرئاسية الجديدة التي أهدتها قطر إلى الولايات المتحدة، وأشار إلى أن جهاز الخدمة السرية أوصى باستخدام الطائرة الرئاسية القديمة بسبب عدم استكمال تجهيز الطائرة الجديدة ببعض أنظمة الحماية. في المقابل، نفى الرئيس ترامب وجود أي مشكلات أمنية.

وطلب محامو الصحيفة من المحكمة إلغاء مذكرات الاستدعاء الموجهة إلى الصحافيين، إضافة إلى إبطال الطلبات المقدمة إلى شركات الاتصالات للحصول على سجلات الهواتف، معتبرين أن الإجراءات تمثل محاولة للكشف عن المصادر السرية وتنتهك الضمانات المقررة لحماية العمل الصحافي.

وقالت "نيويورك تايمز" إن وزارة العدل أخطرتها بطلبات الحصول على السجلات بعد أسبوع من إصدارها، وهو ما عدّته مخالفة للإرشادات الداخلية للوزارة، معتبرة أن هذه الإجراءات قد تؤثر في قدرة الصحافيين على حماية مصادرهم.

وأضافت الصحيفة أن بعض الطلبات شملت أرقام هواتف تعود إلى أقارب الصحافيين، من بينهم والدة أحد المراسلين وزوجا صحافيين آخرين، ورأت أن توسيع نطاق الطلبات يتجاوز متطلبات التحقيق ويشكل إساءة لاستخدام إجراءات هيئة المحلفين الكبرى.

كما أشارت إلى أن اثنتين من مذكرات الاستدعاء طلبتا سجلات اتصالات تعود إلى 1 كانون الثاني/يناير 2026، أي قبل أشهر من نشر التحقيق بشأن الطائرة الرئاسية، معتبرة أن ذلك يدل على أن التحقيق يتجاوز التقرير محل النزاع ويستهدف العلاقات بين الصحافيين ومصادرهم بصورة أوسع.

من جانبها، أكدت متحدثة باسم وزارة العدل أن جميع مذكرات الاستدعاء الصادرة عن الوزارة تتوافق مع القانون الاتحادي والسياسات الداخلية المعمول بها، فيما من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية، الخميس، في طلب الصحيفة إلغاء هذه الإجراءات.